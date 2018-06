Nejradši jsme v posteli nebo na kolech, říká přítel Špotákové

Kdo je partner slavné oštěpařky Lukáš Novotný se narodil 15. února 1981 v Rakovníku. Je profesionálním hasičem u Hasičského záchranného sboru v Berouně. S přítelkyní Bárou Špotákovou žijí v bytě centru Prahy. Chtěli by si ale postavit domek v Unhošti u Kladna. "V sedm ráno skončím v práci, kde mám sice přes noc pohotovost, ale můžu tam spát. S Bárou posnídáme, jedu s ní na její trénink a sám si taky trochu zatrénuju," popsal Novotný ideální den s Bárou.

"Na beachvolejbalovém turnaji jsme si začali povídat o zraněních ve sportu, protože měl zrovna natržený sval a nemohl hrát. Pak jsme se bavili celý den. Potom mě pozval do kina. Ničím se nechvástal, ale postupně vyplulo na povrch, co všechno umí. To se mi líbilo," popsala Špotáková seznámení s urostlým hasičem v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

"Nejradši jsme v posteli nebo na Šumavě na kolech. A na koncertech Tří sester," prozradil jejich záliby hasič Lukáš Novotný.

Oba mají rádi také dobré pivo a oba vydrží pít podle Lukáše stejně. "Ale na litry ho nepijeme, jen na chuť. Poznáme, kdy máme dost."

Podle oštěpařky je její přítel klidný, ale právě například na koncertě Tří sester se dokážou pokaždé pořádně odvázat. Snad jeho jedinou neřestí je, že musí usínat u zapnuté televize.

Požární oblek si prý dokáže obléct do půl minuty a jeho nejtěžší akcí byla záchrana muže, který spadl do vápna. "Čtyři hodiny jsme vyprošťovali z pece s nehašeným vápnem člověka, kterého tam cihly zasypaly až po hrudník. Měl skříplou nohu a šíleně řval. Když jsme ho konečně dostali ven, měl jsem od vápna rozežrané ruce. Tehdy jsem byl dobře dobitý," prozradil Novotný.

Pokud jde o společnou budoucnost, oštěpařce by se líbil domek, který by si sami postavili. Zatím ale spolu bydlí v pražském bytě.

"Potřebovala jsem v Londýně vyhrát a nešlo by to dohromady. Alespoň ti, kteří místo trénování stavěli, se spíš utahali na stavbě, než aby dobře závodili. Nejde chtít vyhrát olympiádu a u toho stíhat další, protože sport obnáší dennodenní přípravu. Takže zatím bydlíme v bytě v centru Prahy a stavět se bude teď po olympiádě," řekla Špotáková pro magazín OnaDnes.cz (více zde).

Není vyloučeno, že stavbu domu bude mít na starosti právě Lukáš. Je totiž manuálně velmi zručný. "Zvládnu podezdívku, zavedu vodu, umím dělat se železem. Udělal jsem třeba vrata pro známé. Dodají mi železo a já jim vyrobím tak za týden jednoduchá vrata. Tedy když mám čas. Většinou je dělám, když je Bára na soustředění, jinak se snažím být s ní," prozradil.

Přestože o svatbě uvažovali už v roce 2008 a Bára měla dokonce i vytipované místo, později prohlásila, že se svatby trochu bojí a není pro ni důležitá. Teď to ale vypadá opět na změnu. "Tak kdo ví, třeba to se mnou a Lukášem nějak zahejbe," dodala (více o jejích nejen sportovních plánech zde).