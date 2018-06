Přítel Sokolové chystá pro svoji lásku další šok - udělá z ní motorkářku

"Tomáš má rád rychlost, zrovna je s kamarády v Brně na okruhu. Teď si chce ale koupit nějakou rychlou silniční motorku, tak se docela bojím," přiznala na víkendové akci desátého ročníku prestižního svátku sportu a zábavy Kanoe Mattoni 2007 v Karlových Varech.

Sokolová má sice také ráda rychlost, ale raději v autě. Řidičský průkaz si ovšem teprve dělá. Jestli obstojí, usedne poprvé za volant po závěrečných testech 10. července. Do té doby se musí nechat vozit. Řidičku do Varů jí dělala její o čtyři roky starší sestra Jana. Spolu s ní se kráska zúčastnila závodu Světového poháru ve sjezdu na divoké vodě, usedla do poroty soutěže o nejoriginálnější plavidlo a byla ozdobou exkluzivní VIP party na zámku Chyše, která se nesla v duchu děl Karla Čapka, jenž tu žil a tvořil.

Nejkrásnější žena roku byla jednou z mála dívek a dam, které se tu objevily bez partnera. Se svou láskou přijela Agáta Hanychová, Gabriela Demeterová i seriálová sestřička Gábina z Ordinace v růžové zahradě Sandra Nováková. O svém sympatickém příteli, Jakubu Skavroňovi, prozradila jen to, že je o pět let starší a není z branže.

Dietoložka Cajthamlová radila, co jíst a nejíst

S kamarády se tu naopak objevili herci David Suchařípa a Jaromír Nosek nebo skokan na lyžích Jakub Janda. Eva Aichmajerová přijela tradičně s maminkou a libovala si, že si Agáta Hanychová nevzala na večerní party stejné šaty, jaké oblékla ona. Televizní lékařka Kateřina Cajthamlová byla "všudypřítomná". Mimo jiné upozorňovala přítomné na méně či více zdravé složení všech pochoutek, které byly v průběhu celého víkendu na akci k mání, a vyzvídala na Sokolové, jaké to je být miss.

Sokolová mimochodem rovnou z nedělního programu vydařené akce pospíchala do autoškoly, kterou dělá v pražských Průhonicích. Její učitel si ji sám našel. "Četl někde, že si budu dělat řidičák, zjistil si, kde bydlím, a nabídl mi služby jejich autoškoly. Je fajn a má se mnou hlavně trpělivost. Problém mi totiž stále dělá řazení. Dívám se na řadicí páku, což bych samozřejmě neměla, protože v tu chvíli přejíždím do protisměru," říká s úsměvem.

Úsměv ze rtů jí ovšem mizí, když mluví o VyVolených, do nichž se její přítel bez jejího vědomí přihlásil. "Prošel do druhého kola a už brzy by se mělo rozhodnout, jestli se téhle show zúčastní. Pokusím se mu to ještě rozmluvit, nelíbí se mi to," tvrdí rozhodně letošní miss.