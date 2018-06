Přítel Průšové vyhazuje peníze. A před svatbou!

Průšové se stala osudným účast na finále jubilejního XX. ročníku Miss ČR 2008, kterého se zúčastnily zástupkyně všech minulých ročníků soutěže krásy. Coby držitelka titulu z roku 2002 tady samozřejmě nemohla chybět. Jaké bylo ovšem její překvapení, když se její partner zapojil do dražby šicího stroje značky Singer z roku 1989, jednoho z darů v historii první, ještě československé královny krásy Ivany Christové. Podnikatel s ojetými vozy ho získal za 600 tisíc korun!

Vztek bývalé missky a modelky byl ale jen zdánlivý. A nerozpoutal ho ani tanec jejího drahouška s Christovou, který byl odměnou za nejvyšší nabídnutou částku. Peníze jdou totiž na charitu a tenhle fakt obměkčí i srdce největšího skrblíka. K dražbě, která začala na třiceti tisících korunách a která začala Christovou bavit, když se částka přehoupla přes tři sta tisíc, se mimochodem přidal Miloslav Zapletal. Nabídl půl milionu.

Zaměstnat svoji partnerku, miss z roku 2005 Lucii Královou, by teoreticky mohl šitím po večerech zřejmě i Zdeněk Kaufmann. Lucie, které všichni přítomní skládali poklonu za to, jak báječně vypadá, by si mohla sama ušít třeba svatební vlečku. Prozradila totiž, že se stejně jako Průšová bude brzy vdávat.