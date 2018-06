Přítel nové Miss má trochu strach

"Nebudu říkat, že se nikdy nerozejdeme, protože misskám málokdy vztah vydrží," vyjádřila se k tomuto tématu Diana. "Já i přítel samozřejmě doufáme, že zůstaneme spolu, ale nikdy neříkej nikdy."Na rautu po vyhlášení titulu Miss se k sobě nicméně měli jako dvě hrdličky. "Já jsem celé finále sledoval z Prahy v televizi, protože vstupenka na akci byla pro mne dost drahá," prozradil Jaroslav Filip. "Ale když Diana vyhrála Miss, domluvil jsem se s kamarádem, sebrali jsme auto a jeli jsme tam. Zvládli jsme Prahu - Brno za hodinu a čtvrt. Byl jsem tam dříve než její máma a táta. Zrovna když jsem do Boby centra přišel, měla rozhovor, a tak jsem si stoupl před ní s kyticí. Rozzářily se jí oči. Pak jsem jí chytnul přes takové malé zábradlí za ruku a všichni kolem vytáhli najednou foťáky, ani nevím, kde je všichni v té chvíli vzali," vyprávěl Jaroslav o chvíli prvního setkání se svou dívkou, která se stala Miss."Poprvé jsme se potkali na diskotéce v Turnově, kde mám chatu," dodal dále mladý muž, který pochází z Prahy a je studentem čtvrtého ročníku střední průmyslové školy zeměměřičské."Pak jsem odlétal na roční pobyt v Kanadě. Když jsem se vrátil, pořádali jsme na mé chatě večírek, nebo jak tomu říkáme my mladí, kalbu. Jednoho našeho společného známého jsem požádal, aby ji pozval. Diana to má k mé chatě přes pole. Pozvání přijala - a tak to začalo. Později ke mně chodila, i když už tam žádní kamarádi nebyli… Udělala na mě dojem třeba tím, že mi uklidila chalupu. Šel jsem tehdy pro něco za kamarádem, ona neměla co dělat, a tak, když jsem se vrátil, byla najednou vytřená chalupa. Koukal jsem, co se děje," řekl ještě přítel nejkrásnější dívky Česka.