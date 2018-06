Přítel Nálepkové přiznává minulost: Nebyl jsem svatoušek

"Počítal jsem s tím, že v momentě, kdy vztah se Světlanou zveřejníme, vyleze moje minulost dřív nebo později na povrch," začíná s vyprávěním Radiměřský. To, co má za sebou, ho prý rozhodně netěší a poučil se z toho. Svěřil se exkluzivně iDNES.cz.

"Byl jsem odsouzený za finanční prohřešky k pěti letům odnětí svobody. Odseděl jsem si tři roky a pustili mě za dobré chování. V současné době komunikuju s právníky, aby se to ještě všechno vyřešilo, samozřejmě i finanční vyrovnání. Odmítám ale jakékoli spekulace o tom, že bych pracoval pro libyjskou rozvědku, což jsem o sobě zaslechl," svěřil se exkluzivně iDNES.cz.

"Máme tam sice jako zahraniční investiční společnost obchodní kontakty a nějaké partnery v Česku zastupujeme a také tam mám pár známých, ale to je všechno. Pro tajnou službu opravdu nepracuju. A nemám ani zákaz vstupu do Ameriky, už jsem tam několikrát od doby, co mě propustili, byl. Žil jsem tam nějakou dobu a problémy vlastně vypukly, když jsem se vrátil, tedy v roce 2001," tvrdí Radiměřský.

Minulosti lituje, ale žije budoucností. "Chápu, že jsem tím ublížil rodině i všem okolo, následky jsem si musel nést sám. Je to ale minulost, můj život skončil minulý rok a další jeho etapa začala, když jsem letos potkal Světlanu. Je to fantastická ženská, která má skvělou rodinu, maminku, dceru a přátele kolem sebe, miluju ji a všechno další už plánuju s ní," dodává.

A co říká Nálepková nepříjemným zprávám, které se na jejího o čtrnáct let mladšího přítele vyrojily? "O Davidově minulosti vím, řekl mi to hned v začátcích našeho vztahu. I sám věděl, že se to jednou provalí, když si se mnou začal. Pro mě to na našem vztahu rozhodně nic nemění."