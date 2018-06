Přítel mi porod doma nezatrhl, říká herečka Michaela Badinková

0:09 , aktualizováno 0:09

Jednatřicetiletá herečka Michaela Badinková je maminkou roční Evelíny. Přestože zvažovala i porod doma, nakonec si to rozmyslela. Není však pravda, že by jí to přítel, herec Jan Teplý zakázal, jak psala některá média. Jednoduše se dohodli. Herečka však nevylučuje, že druhé dítě by porodila doma.