Přítel Lejly Abbasové koupil Olgu Sommerovou

Aukce proběhla v pražské galerii Aventin a přišli i někteří hlavní protagonisté, kteří se na projektu podíleli. Večerem provázela zakladatelka Medely, moderátorka Lejla Abbasová. Původně plánovaná účast naší topmodelky Heleny Houdové byla na poslední chvíli zrušena.



"Bohužel, Helena byla svojí agenturou narychlo odvolána za pracovními povinnostmi a pokud by odletěla na jediný den do Prahy, agentura by s ní ukončila spolupráci. I letenku musela nechat propadnout. Moc ji to mrzí a všem vám děkuje za podporu našemu projektu", řekla v úvodu večera Lejla Abbasová.

Na dražbě nemohl chybět autor fotografií dvaasedmdesátiletý Jan Saudek se svou přítelkyní Pavlinou Hodkovou, s kterou čeká každým dnem narození synka Matěje. Dorazila i režisérka Olga Sommerová, zpěvačka Tonya Graves nebo známá plavkyně Yvetta Hlaváčová.

Přítel Abbasové šel po režisérce

Samotná dražba nakonec vynesla celkem dvě stě padesát pět tisíc korun. Nejvíce zaplatil zájemce za fotografii Heleny Houdové, a to devadesát devět tisíc korun. Špatně si nevedl ani portrét Olgy Sommerové, který byl prodán za třiasedmdesát tisíc korun. Ten si nakonec odnesl přítel Lejly Abbasové, Prokop Bartoníček.

Shromážděné finanční prostředky budou poukázány na pomoc chudým a ohroženým dětem z nejrůznějších koutů světa.