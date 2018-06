Přítel Kajdžas zase blíž vile příštích VyVolených

"Teď jsem mezi šedesáti uchazeči, kteří postoupili do dalšího kola," prozradil Jalovec.

"Ucházet se o diváckou přízeň do televize půjde pětačtyřicet soutěžících. To znamená, že ještě patnáct soutěžících bude muset odejít. Kdo, to se dozvíme patrně do konce tohoto týdne. Čekají nás například ještě zdravotní prohlídky."

Mladík, který se živí jako barman, šanci určitě má. O víkendu už s ostatními natáčel i taneční upoutávku. "Bylo to docela náročné. Pět minut tancujete před deseti lidmi. Někdo by to mohl brát i jako poněkud ponižující, ale je to docela sranda," svěřil se se svými čerstvými zážitky.

A co na to říká jeho partnerka Renata Angelov, která soutěžila v reality show Velký bratr? "Renata z toho radost nemá, je naštvaná a nechce, abych tam chodil," přiznal Jalovec. "Hádáme se kvůli tomu," odvětila Kajdžas.

"Jsme spolu dva roky. Proč pokoušet něco, v čem jsme oba spokojeni? Pokud půjde do soutěže, náš vztah to poznamená. Dál se bude vše odvíjet od toho, co tam bude dělat. Ale šťastnou mě neudělá, ani kdyby přinesl těch patnáct milionů," dodává Renata, která opět svérázně moderuje počasí na Evropě 2.

