Přítel Kajdžas chce do VyVolených

Na toto datum čeká i Antonín Jalovec, přítel Renaty Angelov alias Kajdžas, který se do druhé řady reality show VyVolení přihlásil.

„V sobotu jsem byl na posledním castingu. Pátého ledna by opravdu mělo být rozhodnuto. V žádném případě tam ale teď nechci proto, abych jí něco oplácel. Přál bych si, aby to byla moje hra, nikoliv dozvuky jejího působení u konkurence. Nemám připravenou ani žádnou zvláštní strategii. Myslím si, že dříve nebo později soutěž stejně ukáže, co v každém jednotlivci je.“

A co na to Renata? „V žádném případě s tím nesouhlasím. Vím, o čem to je. Mým přáním je, aby neprošel.“