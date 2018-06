Přítel České Miss: Dělají si ze mě legraci

Renata Langmannová

Česká Miss 2006 Pochází z Ivanovic na Hané. Narodila se 16. srpna 1986, od čtrnácti se účastní různých soutěží krásy. Studuje olomouckou pedagogickou fakultu, ale teď ji na rok přerušila.

Jak jsme se seznámili

Normálně jsem ho sbalila. Zeptala jsem se ho na diskotéce, kolik je hodin.

Jaké bylo naše první rande

Tomáš za mnou přijel do Ivanovic a bylo asi dvacet pod nulou. Jenže tam u nás není žádná slušná hospoda nebo kavárna, tak jsme v tom mrazu chodili tam a zpět. Nakonec jsme se posadili na nádraží.

Proč chci žít v Praze

Jsem ráda, že jsem v Praze dostala byt, protože mě vždycky lákala. Štve mě, jak u nás doma lidé těžko hledají práci. Vysokoškoláci dělají práci pro středoškoláky, a ještě jsou za ni vděční.

V čem se od sebe lišíme

No tak, já například ráda nakupuju. Tomáš ne, ale to tak asi má většina mužů. Já jsem společenštější, líbí se mi davy lidí a rušný život. Tomáš je uzavřenější. („Jo, davy lidí opravdu nemusím,“ říká Tomáš Hlaváček.)

Kdo mě postrčil do Miss

Vždycky jsem se dívala v televizi a babička mi říkala: „Já tě tam, Renatko, vidím... Už se nemůžu dočkat, až tam budeš.“ Tehdy jsem se tomu smála.

Jak Ivanovice slavily můj titul

Přišly nejlepší kamarádky, otevřely jsme šampaňské a pak jsme si jely zatancovat do Vyškova. Pořád k nám domů někdo chodil a chtěl se se mnou fotografovat. Ale to hlavní mě teprve čeká, starosta mě chce přijmout na radnici.

Které Češky obdivuju

Vážím si ambiciózních žen, které umí vlastní popularitu využít pro ostatní. Obdivuju Míšu Maláčovou, která je chytrá a dokáže mnoho věcí zmáknout lépe než mužský. Fandím také Vendule Svobodové a Tereze Maxové.

Typ muže, jaký se mi líbí

Nepřitahují mě klasičtí hezouni, kteří o sebe přehnaně pečují. Líbí se mi spíš roztomilé typy. Ale nejdřív si asi všímám, jestli je muž inteligentní.

Co udělám s vyhraným autem

Mám řidičák na auto i na motorku, udělala jsem si ho ještě na střední škole. Jezdím od osmnácti, takže trasu z Ivanovic do Prahy klidně dám. V Praze jsem zatím neřídila a obávám se, že to bude zážitek.

Tomáš Hlaváček

student, přítel Renaty Langmannové

Student dřevařské fakulty v Brně chodí se současnou Českou Miss pět let. Narodil se 31. března 1983, bydlí nedaleko Ivanovic.

Jak zvládám Renatinu slávu

Už dřív jezdila na různé soutěže krásy, takže jsem zvyklý. Zpočátku jsem se o ně moc nezajímal, postupně jsem se na ně začal dívat rád. Ovšem je pravda, že co vyhrála Českou Miss, je pořád v Praze a program má naorganizovaný na minuty.

Jak se o ni starám

Přijel jsem do Prahy na pár dní. Když jsem viděl, jak je unavená, rozhodl jsem se, že jí něco uvařím. Šel jsem koupit kuřecí maso a opřel jsem se do toho.

Jaký má Renata vztah k vaření

Říká, že až bude potřebovat, naučí se to. Tak čekám.

Co děláme, když máme volno

Koupili jsme si před časem kolečkové brusle. Jezdíme na výlety na kolech, v zimě lyžujeme. Byli jsme spolu na dovolené v Řecku, Chorvatsku, jezdíme s rodiči na chatu.

Jak ji vidím

Je krásná. Vždycky mi připadala mimořádně hezká, dávno předtím, než se stala miss. Ale samozřejmě, že ji nemám rád jen kvůli tomu, jak vypadá.

Co na Renatino vítězství říkají kamarádi

Ve škole si ze mě dělají legraci, že teď budu mediální hvězda. To teda nebudu. Myslím, že je to první a poslední rozhovor.

Čím budu, až dostuduju

Můžu například dělat návrhy dřevěného nábytku nebo pracovat v nějaké vedoucí pozici v dřevařském podniku.

Jakou máme budoucnost

Byl jsem přesvědčený, že budu žít na Moravě. Ale když Renata vyhrála, je mi jasné, že si musím hledat práci blíž Prahy, jestli chci být s ní. Hodně lidí si myslí, že se stejně rozejdeme, protože většina modelek své partnery časem vymění. Musím věřit, že nás nic takového nepotká. Ale nemůžu to ovlivnit tak, že bych třeba začal šíleně žárlit. To by bylo na nic.