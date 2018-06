Přítel České Miss Švantnerové je fotbalista, missí nemoci se nebojí

„Nemám strach. Kdybych se bál, tak jí tu Miss rozmluvím. Jsme zvyklí být od sebe, já kvůli fotbalu, Nikča kvůli modelingu,“ říká Jakub Hora, který hraje za Teplice. Se Švantnerovou tvoří pár už dva roky a nejvíc se mu na ní líbí její úsměv. „Má tu mezeru mezi zubama a to je na ní kouzelné,“ řekl.

Kromě partnera novou Českou Miss v publiku sledovali také rodiče a bratr. Celá rodina ji v jejím snu podporovala i po počátečním neúspěchu. „Už to jednou zkoušela a dorazila maximálně do semifinále. Teď to zkoušela podruhé, tak jsme říkali: Ty si nedáš pokoj. Když se dostala do finálové desítky, tak jsme řekli, že je to krásný úspěch. A ona na to: Ano, je to úspěch, ale když už jsem v té desítce, chtěla bych to vyzkoušet ještě výš,“ popsal otec nové královny krásy.

Vítězství dcery mu vehnalo slzy do očí a nebojí se, že by ji to nějak semlelo. „Ještě je mladá, ale už má něco za sebou. Logicky asi malinko to poznamená člověka, ale myslím si, že už něco prošla, něco dokázala,“ řekl. S tím souhlasí i bratr Patrik. „Myslím, že to ustojí. Už je zvyklá, že se o ní mluvilo, tak věřím, že to zvládne,“ řekl.

S vítězstvím Švantnerové jsou porotci spokojeni. „Na začátku jsem měla trochu jiné favoritky a během večera jsem si tipla velmi správně vítězku, takže minimálně s vítězkou jsem určitě spokojená a další dvě dívky mě příjemně překvapily. Myslím, že je to silná trojka,“ řekla Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová.

„Já bych to nedokázal tipnout, ale musím říct, stejně jako loni a předloni, to Petra Faltýnová zase tipla. Tentokrát netipla akorát Andreu Kalousovou,“ uvedl Leoš Mareš.