Přítel Čejkové dostal další rok vězení

Vít byl již dvakrát odsouzen a šestkrát stíhán. Stíhání byla odložena jen proto, že podle soudů byl v té době již uložený trest dostačující. Tyto ohledy však skončily.

"Přijal nákladný, ba rozmařilý způsob života, na který si sám nedokázal sehnat finanční prostředky poctivým způsobem," řekl soudce Tomáš Mottl. "S ohledem na životní postoje obžalovaného již nelze upustit od potrestání, a proto mu byl uložen trest další," dodal.

Obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Rok vězení navíc Vít dostal za to, že v dubnu 2001 slíbil společnosti Autovars zprostředkovat u banky šestimilionový úvěr. Za to si vzal 300 000 korun jako provizi. Půjčku však nesjednal a peníze nevrátil. O rok později si Vít od jednatele

firmy Autovars půjčil 100 000 korun. Slíbil, že ji vrátí do 31. července, ačkoli věděl, že tak nebude moci učinit.

Vít se k soudu nedostavil, požádal o projednání případu v nepřítomnosti. Soudci však stačila výpověď poškozeného a řada listinných důkazů svědčících o tom, jak si Vít obstarával obživu.

Výčet hříchů nekončí

Nejčastěji lidem sliboval zprostředkování úvěru, za což vyinkasoval statisícové zálohy. Peníze však utrácel a o úvěr se nikdy ani nepokusil.

Vybíral také zálohy pod záminkou nákupu automobilu v zahraničí či pozemků. Neplatil například za ubytování v hotelu, neustále si půjčoval. Stíhán byl také ze napadení policisty při dopravní kontrole, opakovaně byl přistižen opilý za volantem.

Výčet Vítových hříchů a trestů zřejmě ještě není konečný. Obvodní zastupitelství pro Prahu 1 sepsalo další obžalobu z podvodu ve výši 2,4 milionu korun. U litoměřického soudu se zase bude 18. dubna zpovídat z vydírání své někdejší manželky. Podle obžaloby jí telefonicky a zprávami SMS hrozil zabitím a vypálením chaty, pokud se s ním rozvede.