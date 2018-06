Přítel Belohorcové má tajemství. Už ho stálo 164 tisíc euro

Jasné je, že jde opět o obchod, ve kterém je Hájek zběhlý. Tentokrát se do něj rozhodl pustit právě s Belohorcovou a založil firmu, v níž jí nechal poloviční podíl. Obchodovat budou společně s tím, čemu oba dobře rozumějí, totiž s oblečením. Navíc věří, že když jim to spolu tak dobře funguje osm měsíců po osobní stránce, bude jim to fungovat i po té pracovní.



"Podepsali jsme se Zuzkou v Paříži kontrakt na velice luxusní značku oblečení," odkrývá roušku tajemství Hájek. Její název zatím tají, ale tvrdí, že se řadí někam mezi Pradu a Dolce Gabbanu. Zájem o ni mělo před ním podle jeho slov čtyřiadvacet Čechů. "Měl jsem asi výhodu v tom, že jsem se s majitelem trochu znal, párkrát jsme se viděli na čtyřech největších veletrzích oblečení, které se pořádají v Las Vegas, v Paříži, v New Yorku a v Barceloně," vysvětluje si Hájek fakt, že v konkurenci uspěl právě on. Roli prý hrálo také to, že do Česka kdysi úspěšně uvedl značku Ed Hardy, jejíž podíl nedávno prodal.

Vybrat kolekci oblečení, o kterém se známý pár domnívá, že se bude Čechům líbit, už byla hračka. Jim dvěma se alespoň líbila natolik, že přetáhli původní rozpočet a utratili za ni v Paříži 164 tisíc euro. V těchto dnech už je zboží uložené ve skladu v naší zemi a čeká na otevření obchodu v centru Prahy.

"Plánujeme to tak na únor až březen. Tváří dámské kolekce a spolumajitelkou obchodu bude Zuzka, vhodného muže ještě hledáme. Nemůže to být ale nikdo, kdo vzešel ze SuperStar, VyVolených nebo Big Brothera. Oblečení je pro movité zákazníky a musí ho reprezentovat úspěšná tvář. Vhodný by byl třeba Jiří Langmajer, Jiří Korn, Jiří Bartoška nebo Marek Vašut. Pár tipů už máme, uvidíme, koho nám nakonec Paříž schválí. Ale budete koukat," slibují Belohorcová s Hájkem.