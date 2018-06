Přitahuje vás sex příliš? Pak jste nemocní!

Normou v Česku je průměrný Čech, který dosud vystřídal kolem deseti partnerek a Češka, která jich okusila pět a půl. Naši sexuálně aktivní spoluobčané souloží v průměru osmkrát až devětkrát do měsíce. Jakákoliv jiná frekvence sexu je úchylná, nenormální a pozor - chorobná!

Jak ve svém článku Závislost na sexu - objev nové nemoci píše psychiatr profesor Karel Chromý, debatu o této chorobě odstartovala v roce 1983 kniha Američana Carnese Ven ze stínu: Pochopení závislosti na sexu. Tématu se chytili vědci a začali pro nemoc hledat vědecké podklady. Už se ví, jak takoví nemocní vypadají: Nedá jim to - musejí často souložit, masturbovat, hledat nové a nové partnery, prohlížet si pornografii atd. A co navíc: jsou z toho zoufalí, mají deprese, stydí se, ale jak uvidí první nevěstinec, už tam letí. Kdo se v této fázi nezačne léčit, varuje Carnes, nevyhne se exhibicionismu, voyerství, pak incestu a nakonec znásilňování a kriminálu.

Snaha zařadit nezřízené sexuální chování do katalogu chorob má široký kontext. Chorobou se již dávno stalo nutkavé kradení - kleptomanie, ne příliš dávno neodolatelné hráčství gambling, obžerství - bulimie, v debatě je také jogging, vášnivé nakupování, sledování internetu, nadměrná pracovitost či bezdomovectví. I v samotném sexu je samo sebou spousta chorobných úchylek - pedofilie, zoofilie a podobně. Povšimněte si se mnou toho, že vědci a lékaři se ujímají a hodlají léčit to, co dříve bylo jednoduše hříšné, neslušné, nemravné, odsouzeníhodné. To je jedna skupina aktivit aspirujících na "chorobnost".

V e druhé se pak ocitají jakékoliv činnosti, které člověk dělá s vášní, vervou. A kandidát choroby zvané "závislost na sexu" osciluje mezi oběma. V íte, mám chuť to všechno zlehčovat, ale ono to tak legrační není. Zjevuje si mi člověk, který se neumí sám rozhodnout, a podle toho se chovat. Lékařvědec vstoupil na kazatelnu, předkládá ovečkám chemické vzorce chorob, kterým se dříve říkalo hřích.

Nepochybuji o tom, že závislost na sexu se skutečně jednou stane nemocí. Pěkně mě to štve! Místo facky budeme nevěrnému partnerovi vkládat do úst pilulku. Chudinka, vždyť to bylo tak nutkavé a tolik trpí! (Zvíře jedno mizerné!)