Přístup k pitbullteriérům v některých zemích:

pracuje na tak silné regulaci pravidel chovu, že se to prakticky rovná zákazu. V Severním Porýní-Vestfálsku bylo například zcela zakázáno 13 plemen a držení psů dalších 26 ras se připouští jen se zvláštním povolením. Vloni bylo v Německu napadeno nebezpečnými psy asi 35 tisíc lidí, každou pátou obětí se stalo dítěFRANCIE - shromáždila velmi podrobný a rozsáhlý seznam ras včetně jejich kříženců a nařídila u nich sterilizaci, do deseti let by touto metodou měla všechna vyčtená plemena ze země vymizet. Všichni psi tohoto typu musí být sterilizo váni, na veřejnosti musí být nejen na vodítku, ale pod pokutou 1000 franků i s náhubkem