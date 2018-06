Příští život Dagmar Havlové

Dozvědět se cokoli konkrétního o její budoucí práci přímo od Dagmar Havlové je velmi obtížné. Program manželky prezidenta republiky je až do konce roku zaplněn mnohými protokolárními povinnostmi a aktivitami v Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Její mediální aktivity, kterým věnuje svůj volný čas, jsou naplánovány dlouho dopředu až do konce ledna 2003," odmítá zdvořile otázky Martin Krafl z tiskového odboru prezidentské kanceláře.

Potvrzuje však, byť jen neoficiálně, že manželka prezidenta se po odchodu z Hradu bude intenzivněji než nyní věnovat právě nadaci. Dagmar Havlová chce po vypršení prezidentova mandátu většinu svého času a energie věnovat práci v Nadaci Vize 97," říká Krafl a dodává, že exprezidentský pár se těší i na volno, několik let nepoznané. Paní Havlová spolu se svým manželem věří, ze budou mít možnost si po skončení mandátu odpočinout a nabrat nové síly do další práce."



V práci se už na šéfovou" těší

Ředitelka nadace manželů Havlových Martina Zelenková dává svým úsměvem najevo, že se tým šesti zaměstnanců na příchod své šéfové", přesněji předsedkyně správní rady, těší. Strach z toho, že tu s námi bude mnohem častěji než dosud, rozhodně nemáme. Ono to teď bylo spíš tak, že když musela být s panem prezidentem delší dobu pryč, tak se nám po ní stýskalo."

Pracovna Dagmar Havlové v sídle nadace prozrazuje, že první dáma sem rozhodně nedochází jen jako oficiální celebrita. Například knihovna, kterou má za zády u svého psacího stolu, je stejně neurovnaná, jako by stála v obyčejném studentském pokoji.

Paní Havlová sem přichází tak třikrát až čtyřikrát do týdne. Sedává tu s námi v džínách a s vlasy do culíku u jednoho stolu a není nic výjimečného, že se tu zdrží i dlouho do noci. Například při letních povodních jsme se rozcházeli domů až okolo třetí hodiny ráno," prozrazuje ředitelka nadace.

Na otázku, jaké konkrétní úkoly má zatím stále ještě první dáma na starosti, odpovídá Martina Zelenková stručně. Kromě obecně známých povinností, jako je reprezentování nadace nebo jednání se sponzory, dělá to samé, co všichni ostatní.

Když je tu zmatek a nestíháme, zvedá telefony jako kdokoli jiný. Pokud je potřeba namnožit papíry, postaví se stejně jako my ke kopírce."



Logo nadace je i na jogurtech



Kromě kancelářské práce pomáhá Dagmar Havlová své nadaci i jinak. Vymyslela například logo, které se nyní bude po tři roky objevovat na výrobcích zdravé výživy.

Kelímky s jogurty označené zelenou stužkou, která symbolizuje projekt nadace na včasnou diagnózu a prevenci rakoviny tlustého střeva, je možné koupit v obchodech již nyní. Emblém zelené stužky vymyslela paní Havlová při jedné z našich pracovních porad.

Věděli jsme, že pro náš program na prevenci rakoviny budeme potřebovat nějaký symbol, a ona řekla, že zkusí logo nakreslit. Nyní máme tuto značku mezinárodně registrovanou," říká Zelenková.

Stejně tak první dáma připravila i další logo, pro testy na včasné odhalení rakoviny tlustého střeva, zelenou šipku s nápisem Test pro život. Aby nebylo pozdě...". Opět to bylo na zasedání odborné rady k tomuto programu. Její nápad pak už jen dokončil grafik a logo bylo hotové," říká s hrdostí v hlase ředitelka nadace.

Nejvíce si však Martina Zelenková na Dagmar Havlové cení její povahy. To je ten nejsilnější motor pro nadaci. Když se s nějakým problémem ztotožní, dokáže se za něj bít bez ohledu na to, zda jí to může ublížit. Je vždy připravená bojovat."



Jistá dávka exkluzivity

Skrytým, ale zřejmě nejcennějším vkladem Dagmar Havlové pro nadaci je její současný statut první dámy. Z marketingového hlediska je první dáma` velmi silná obchodní značka, která dokáže Nadaci Vize 97 velmi jasně odlišit na sponzorském trhu od ostatních," je přesvědčen kreativní ředitel reklamní agentury Ogilvy Group Daniel Bartek.

Spojení s pozicí první dámy je pro nadaci podle něj významné především proto, že její práci dává punc poctivosti a serióznosti. Sponzoři nemají strach takové nadaci darovat peníze, neboť si řeknou: Tak tady by si nikdo neměl dovolit naše peníze použít jinak, než slíbil. Protože kdyby se tak stalo, nebude to rozhodně naše ostuda."

Jistá dávka exkluzivity, kterou díky titulu první dámy Vize 97 má, ostatní nadacím v České republice nevadí. Nemyslím si, že by byla brána jako cosi výjimečného. V nadačním prostředí rozhodně nikdo neuvažuje tak, že by mohl cítit k Vizi 97 zášť jen proto, že to je prezidentská nadace. Je to zkrátka jedna z dvaceti nejvýznamnějších nadací v republice," tvrdí Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni.

Za korektní považuje vzájemné vztahy i Milena Černá, která vede nadaci, již založila první manželka Václava Havla Olga. Výbor dobré vůle Olgy Havlové s Vizí 97 na některých projektech i spolupracuje. Chováme se k sobě s respektem a pro některé konkrétní cíle se i spojujeme," uvedla Černá.

S odchodem Václava Havla z Hradu však Vize 97 o svůj prezidentský statut přijde. Nadace Václava a Dagmar Havlových ovšem podle Barteka své postavení na trhu neztratí. Její pozice je už natolik silná, že ji tato konkurenční ztráta neohrozí. Mezinárodní renomé Václava Havla jí zcela jistě zajistí přízeň sponzorů i do budoucna."



Do divadla zatím ne

Přestože ještě před dvěma roky plánovala Dagmar Havlová, že se znovu vrátí do divadla, a připravovala se na roli Marie Stuartovny ve hře Ať žije královna!, nyní je pro ni podle Krafla divadlo uzavřenou kapitolou: O návratu k divadlu zatím neuvažuje."

Pokus vrátit se na někdejší domovskou scénu v pražském Divadle na Vinohradech nevyšel v roce 2000 Dagmar Havlové proto, že rozpočet představení připravovaného režisérem Jiřím Menzelem převyšoval možnosti divadla. Je to škoda, že se příprava hry nepodařila, ale museli jsme ji stopnout. Doufali jsme však, že si paní Havlová najde někdy jindy čas a chuť zase zahrát. Teď jsem si ale v jednom rozhovoru s ní přečetl, že se k divadlu vrátit nechce. To mě zamrzelo," říká ředitel vinohradského divadla Jindřich Gregorini.

Dodává, že se s Dagmar Havlovou pokusí sejít v únoru. Myšlence, aby znovu ve vinohradském divadle účinkovala, jsme stále otevřeni. Pokud se ale rozhodla pověsit hraní na hřebík, tak s tím nic nenaděláme."

Šéf protokolu prezidentské kanceláře Miroslav Sklenář se domnívá, že roky v pozici první dámy znamenají pro budoucí kariéru Dagmar Havlové i určitá omezení.

Neexistují na to pochopitelně žádná psaná pravidla, ale budoucnost každé první dámy je její funkcí určitě ovlivněna," soudí Sklenář. V pozici manželky bývalého prezidenta by například jako herečka nemohla hrát úplně všechny typy rolí, rozumíme si, že?"

Nic nenasvědčuje ani tomu, že by se Dagmar Havlová mohla o své herecké zkušenosti podělit se studenty Filmové akademie múzických umění (FAMU). Jako první dáma si už přitom takovou práci vyzkoušela. Dagmar Havlová tu v od září 1999 do prosince 2000 přednášela za nulový honorář o spolupráci herce a režiséra," potvrzuje pracovnice katedry režie FAMU Hana Jarošová.

O tom, že by bývalá první dáma v této práci pokračovala, však Jarošová nic neví. Příští rok tu učit nebude. Ale do budoucna nic vyloučit nemůžeme."