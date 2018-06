Příští zimu vás oblečení rozhodně nezahřeje

9:39

Světoznámí návrháři mají plné ruce práce. Už od ledna se totiž postupně předvádí na molech ve všech hlavních střediscích módy, kterými jsou Miláno, Paříž, Londýn, New York a Madrid. Stejně jako u modelů pro letošní jaro a léto se nechali návrháři při šití kolekcí pro příští podzim a zimu inspirovat třicátými léty. Nadále budou "in" protiklady, které velmi dobře ladí k modernímu životnímu stylu a vytváří městskou eleganci.

