Příští týden si nezazpívají Eliška, Eva, Honza a Robert

Už jen šest dívek bude bojovat o finále. Už ale bez Elišky Faicové a Evy Krutákové. Jen pro připomenutí, Eliška zpívala Catch od Kosheen a Eva Rome Wasn´t Built In A Day od Morcheeby.

Jejich výkony si diváky prostě nezískaly a obě dvě musí soutěž opustit. A zaslouženě, i když Eliščin repertoár byl alespoň jakýmsi oživením jinak fádního repertoáru. Eva, řekněme si to na rovinu, byla na vypadnutí už minule, ale přestála ještě jedno kolo.

Porota samozřejmě oběma slečnám popřála hodně úspěchů v jejich dalším počínání a utěšovala je. "Každá velká bolest vás posílí a já doufám, že vás uvidím na naší scéně," poznamenal Eduard Klezla k Elišce Faicové. Evě Krutákové řekl: "Neberte to jako prohru, v té obrovské konkurenci jste došla opravdu daleko."

Kluci se už v příštím, posledním semifinále nesetkají s Janem Křížem a pro někoho možná překvapivě Robertem Danielem. Honza si pro druhé semifinále zvolil písničku Proklínám od Janka Ledeckého a Robert song svého dalšího oblíbence Barryho Whitea You´re The First, The Last, My Everything.

Vyhazov Honzy nebyl zas až takovým překvapením, i když adeptů bylo více. Naopak u Roberta to možná mnozí nečekali. K vyřazování totiž nastoupil se slabším soupeřem Alešem Burketem. Nakonec diváci poslali méně "esemesek" Robertovi. Snad pro to jeho neustálé kopírování Toma Jonese, které si bohužel nedokázal odpustit. Pokud by se tohoto nešvaru zbavil, jeho výkony by byly určitě mnohem, mnohem lepší. I přesto si ale troufám tvrdit, že Aleš v tomto semifinále zpíval hůř, než vypadnuvší Robert.

Vyřazovací atmosféru trochu na začátku odlehčilo vystoupení Sámera Issy, který "předvedl, jak se to má dělat," dodala Ilona Csáková. Jinak ale písnička, se kterou vystoupil, byla pěkný blázinec, přestože je mi styl r´n´b blízký. Ale tohle bylo i na mě trochu moc… Přesto ale aspoň jeho vystoupení mělo nějakou tvář a styl.

