Příští rok podle Karla Gotta

Kalendář pro rok 2006 byl slavnostně pokřtěn v pražském klubu Solidní nejistota. „V posledních letech si trošku rozprostírám svůj čas, abych si i užíval,“ řekl zpěvák. „Jsou to chvíle, nikoliv dlouhá volna, ale zařadím je vždy do svého programu.“

V prosinci loňského roku trávil se svou partnerkou a několika přáteli dovolenou v Malajsii. „Hned potom byl New York a pak fantastická Toskána. Kraj, který vás osvěží. I psychicky! Potkáváte tam lidi, kteří asi nesledují zprávy, jsou klidní, slušní, vyrovnaní,“ vzpomíná Gott s úsměvem. „Vracel jsem se domů s radostí a měl jsem chuť do další práce.“ To všechno tedy bylo.

A co bude? „V Německu čtyřtýdenní turné, potom budu dělat speciální televizní show s hosty.“ Hned v lednu příštího roku jede Gott na výlet s fotbalovým klubem Amfora do Jižní Ameriky. „Tam jsem byl dosud jenom krátce – v Rio de Janeiru s Lady Carneval a v Caracasu. Těším se – Amfora je dobrá parta.“ Až se vrátí, bude prý jedno vystoupení za druhým. „Ale už teď si plánuju cestu do Říma. Tentokrát chci jít opravdu po skvostech staré kultury.“

Příští rok znamená pro Gotta i oslavu narozenin jeho přítelkyně Ivany Macháčkové. „Ano, to je první, co mě napadá, když se řekne 2006,“ potvrzuje Macháčková. „Hned zkraje mi bude třicet.“ Jak to spolu oslaví? „Možná v kruhu svých šedesáti nejbližších,“ dodala se smíchem. Dárek už si prý vybrala, ale nesmí o něm mluvit. Nebo alespoň – moc mluvit. „Doufám, že mi ho Karel splní. Týká se to domácnosti, malé změny v domě.“

Jako kmotr nad křtěným kalendářem promluvil Ladislav Štaidl, který s Gottem spolupracoval dvacet let a dodnes je pojí přátelství. „Já jsem přesvědčen, že Karel Gott celá dlouhá léta budoval svoji úžasnou pěveckou kariéru jenom proto, aby mohl na stará kolena díky ní propagovat svoje výtvarné umění,“ řekl Štaidl. Nastala snad už stará Gottova kolena? „Myslím, že to je individuální. U Karla by stará kolena vzhledem k roku jeho narození měla být, ale nejsou. Má mentalitu mladého kluka,“ míní Štaidl.

Dvanáct měsíců v roce provází v kalendáři Karel Gott 2006 dvanáct fotografií obrazů. Například Gottovu narozeninovému červenci patří Corrida Del Torro z roku 1999. „Nemám rád koridu, protože nemám rád nerovný boj. Obraz je tak trochu protest. Býk z koně shazuje toreadora. Připomíná, že i to se může stát. Že býk mu ukáže – pozor, nemyslete si, že nemám sílu!“

„Jsem rád, že se o mě zajímáte i jako o výtvarníka,“ řekl Gott přítomným v klubu. „Kdysi jsem s Jirkou Štaidlem napsal knihu Říkám to písní. Dnes bych mohl dodat – už to neplatí. Nedá se říct všechno písní. A malování je pro mě vyvážením toho, co se nedá říci muzikou, a tím, co potřebuji sdělit.“