Příští jaro bude rafinovaně puritánské

Na veletrhu se v nabídce 658 firem, které tu vystavují, najdou i kolekce pro jiné příležitosti. Nicméně ústředním tématem pro příští sezónu je takové oblečení, které by bylo od rána do večera pohodlné, elegantní i praktické, nebylo by příliš drahé a přitom by ve stejném modelu každá žena vypadala jako osobnost.

Takové předpoklady (snad až na cenu, která se pohybuje okolo 20 tisíc za kostým) splňuje nabídka firmy Steilmann, jejíž nové kolekci KS Selection dominuje splývavá elegance, pohodlí, komfort i sportovní elegance, s níž kontrastují stále aktuální ženské prvky. Zdánlivě nahodilá kombinace stylů je velmi rafinovaná a záměrná. V žádném případě nelze z kolekce bezmyšlenkovitě oblékat cokoliv, co vám přijde pod ruku. Typickým znakem takového stylu oblékání pro příští jaro a leto je moderní vzhled s velkou dávkou rafinovanosti a s novými proporcemi.

V barvách roku 2000 dominují rákosová béžová a písková, samozřejmě černá a bílá, šedá a béžová, zelená a černá. V materiálech dávají návráháři přednost směsi vlny, voskózy s příměsí elastanových vláken ve čtyřech opakujících se barevných tónech. Model pak doplňují hedvábné strečové halenky nebo měkké dlouhé pláště, které jsou zavinovací a mají kapuce.

Saka

Uplatní se krátké střihy s novými odšitými detaily. Stále jsou aktuální saka typu "Gehrock", s vypasovaným živůtkem a od pasu dolů rozšířené, které se nosí v kobinaci s dlouhými sukněmi. Saka se zapínají na méně knoflíků, případně na suchý zip, uplatňují se skrytá zapínání a asymetrické prvky . Zdrhovadla se stále častěji dají rozepnout z obou stran. Hojně využívaným ozdobným prvkem jsou nakládané měchové kapsy.

Pláště

Typické pro příští sezóu jsou dlouze zavinuté modely, často s kimonovými rukávy Oblíbenými budou dlouhépláště s kapucí, variabilní oboustranné pláště s opaskem a s koženým lemováním. Módní jsou ale i variace krátké, splývavé a ležérní, ale také dvouřadé s nakládanými kapsami, připomínající vojenský styl. Výrazný prvek ženskosti dodává plášťům kožešinové lemování na límcích i manžetách.

Sukně

Volba je opravdu široká, i přesto že mezi délkami se upřednostňují především sukně od kolen po kotníky. Ve střihu jsou pak převážně úzké, rovné nebo mírně rozšířené, hitem jsou však stále i sukně mírně do "O" - dole mírně uzavřené.

Košile, topy, halenky

Rozhodující roli hraje použitý materiál. Aktuální jsou úpravy materiálů typu crash a plisée a hlavně rafinované kombinace materiálů, jako např. jersey a tyl. Stále zajímavá je výšivka. Pohodlí a zdánlivou nedbalost podtrhuje štepování a kimonové střihy. Košile a halenky často doplňují nenápadné kabátky.

Kalhoty

Kalhoty pro nejbližší období jsou spíše širší, navíc měkké a splývavé. Jejich silueta připomíná trochu sukni. Jsou bokové pohodlné a ležérní. Důležitý je i sportovní styl, který zastupují kalhoty typu "cargo", s nakládanými kapsami na nohavicích. U úzkých základních střihů hraje významnou roli vhodně vybraný materiál.

Šaty

Vedle krátkých siluet, které jsou často bez rukávů a se splývavými sáčky - aktuální jsou především úpletové verze - se rovněž objevují dlouhé, úzké i rozšířené střihy. Šaty jsou především pohodlné, často z jerseje, a vedle sukní jsou jedním z ústředních témat zimy a jara 2 000.