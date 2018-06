Příště půjde Wendy, obává se Petr

POSLECHNĚTE SI KOMENTÁŘ ZDE

To byl ale "fičák"

"Výsledek dnešního Duelu je pro mě trošku překvapením. Čekal jsem, že postoupí dál Rosťa a vypadne Vladko. Jak je vidět, tak Rosťa jde domů. Na druhou stranu, když se na to tak koukám, tak je lepší, že Rosťa vypadl. Alespoň se může věnovat té svojí kariéře, tady venku. A myslím si, že už je natolik slavný, aby s tím mohl pracovat.

Vladko, Vladko jede

Vladko se tam teď musí znovu vrátit a musí dál bojovat. Držím mu palce, ať to dotáhne tam, kam si představuje, protože není nic lepšího, než když si člověk splní svůj sen. Vladkův sen je, jak jsem to pochopil, celé to vyhrát a dotáhnout to do konce, takže mu přeji, ať se mu to podaří. Rostíkovi přeji, ať se mu daří tady venku.

Vladko dojde asi hodně daleko. Řekl bych, že Rosťa byl zatím jeho nesilnější soupeř v Duelu a neporazil ho. Tak si myslím, že se to tak nějak zužuje do Duelu Vladko - Regina a ten bude hodně zajímavý. Ten asi bude možná i ten finální!

Další černý Petr bude holka

Monika to bude mít těžké. Teď se bude asi pokoušet opírat o Reginu. Alespoň tak to vidím. V úterním Zúčtování to schytá zřejmě Wendy nebo právě ona. A kdo vypadne příští sobotu? Obávám se, že půjde pryč Wendy. Jestli to bude holčičí Duel, jako že to vypadá, že ano, tak to bude bohužel Wendy.

Rosťa Wendy zkoušel

Nemyslím, si , že Rosťa cítil k Wendy něco víc než přátelství. Určitě ne. Je možné, že Wendy se do něho mohla trošku zakoukat, ale z jeho strany to bylo určitě jenom kamarádství. Rosťa se asi také trochu bál, že už jde ven, tak chtěl zřejmě vědět, co si o něm lidé opravdu myslí. Proto na Wendy tlačil. A Wendy, aby si to u někoho nerozlila, tak se jí do toho nechtělo."

