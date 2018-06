přišlo poštou (maxi)

Popis nejmilejší hračky od Šárky ze 3. třídy z Hrčavy do redakce poslal Karel Karpecki. (Zadání: 1. název a velikost hračky, 2. z čeho je vyrobena, 3. popis částí, ze kterých se skládá, 4. jak si s hračkou hraji, 5. proč ji mám ráda.) Nejraději ze všeho mám malou sestru, která se jmenuje Lenka. Je to moje milá hračka. Lenka je živá. S Lenkou si hraji tak, že si spolu na zemi kutálíme míčem. Lenka se už plazí po zemi jako žížalka. Má už dva zuby. Má hnědé vlasy. Oči má šedomodré. Je baculatá a je jí devět měsíců. Má mě moc ráda a já ji mám také moc ráda, i když mě tahá za vlasy a musím za ni uklízet hračky. Je s ní legrace. Například: směje se sama sobě,když vidí svůj obraz ve skle. Nechce nás pustit do školy. Když jdu do školy,plazí se za mnou. Po mém příchodu ze školy jde spát.