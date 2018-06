Přirození se mění až nakonec

14:48 , aktualizováno 14:48

Už to bude 30 let, co se na ženu nechal přeoperovat první Čech. Od té doby pokročila nejen medicína. Společnost vzala diagnózu číslo F64 na vědomí a pacienti už dokáží své pocity přiznat. Ne každý z nich však podstoupí operativní změnu pohlaví. V České republice žije asi tisícovka transsexuálů.