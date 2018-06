Připravte se na barvy

Lehké bavlněné, nebo lněné svetříky v módním provedení dají chladivý pocit v teplých jarních a letních dnech.

Jedním z nejdůležitějších veletrhů pánské módy bývá Pitti Immagine Uomo ve Florencii, jehož 56. ročník proběhl v červnu, aby během čtyř dnů představil pánskou módu pro jarní a letní období magického roku 2000. Více než 600 vystavovatelů, mezi nimiž byly přední světové modelové domy Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hugo Boss, Brioni, Gruppo Forall a další, nabízelo zejména tři tematické oblasti - eleganci, volný čas a Street Styl. Všude byl znatelný posun v módních barvách, ale i v jakosti tkanin a tvarovém zpracování. Co bylo nejnápadnější? Především nová barevnost. Dosud vládnoucí střední a tmavé módní tóny budou vystřídány světlými kolority, mezi nimiž vítězí nevýrazná šedá a modrá společně s přírodní pískovou, okrovou a lomenými bílými odstíny. V tomto nenápadném stylu budou i vzory, ovšem převahu budou mít jednobarevné oblekové tkaniny doplněné o zastřené drobné motivy, okenní kára a nenápadné proužky. K tomu budou ladit i typy tkanin, vyznačující se až nepředstavitelnou lehkostí a měkkostí. Jsou to tropikaly, listry, panama, freska a plátna. Vedle vlny a bavlny se ukazují jako aktuální různá mísení těchto vláken se lnem, přírodním hedvábím a polyesterem, k získání roztažnosti nebudou scházet streče. U obleků móda nabízí klasický vzhled, který je úzce spjat s elegancí, poskytující nutné pohodlí. Nejčastěji se objeví saka se zeštíhlenou linií s mírně vyznačeným pasem, úzká ramena mohou být bez vycpávek. Výše umístěné zapínání bude nejčastěji na tři knoflíky, u mladistvé elegance na čtyři i více. Klopy různých tvarů budou zkrácené. Elegantní vzhled nesníží ani polopodšitá a nepodšitá saka v dokonalém krejčovském zpracování. U kalhot počítejte jen s jedním záhybkem. U košil převládnou také světlé barvy s nevýraznými vzory. Módní vázanky budou mít jemné rustikální povrchy s drobnými plasticky působícími vzory, barevnost bude harmonicky ladit s košilí i oblekem do krémových, šedých a modrých tónů. Veletrh měl také širokou nabídku oděvů ve sportovním zaměření. Ležérně zpracovaná saka a různě tvarované bundy vesměs v lomených bílých odstínech a v kombinacích s barevně odlišnými díly střídaly materiály z bavlny a syntetických vláken s hladkými nebo zvrásněnými, papír připomínajícími povrchy. Móda nezapomíná ani na polokošile. Nosit se budou také pulovry a svetry ve vzdušných vazebních technikách laděných do režných barev.