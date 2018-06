Připadám si jako slon, zoufá si těhotná zpěvačka Lily Allen

Zpěvačka hitu Not Fair, která již dříve zápasila se svou váhou, má strach, že jí po porodu prvního potomka kila navíc už zůstanou.

"Pořád si myslím, že jsem tlustá. A teď se děsím, jak zhubnu, až porodím. Jsem jako slon, ale občas mám svůj den, kdy se cítím sexy těhotná a jsem přesvědčená, že vypadám skvěle," řekla zpěvačka v rozhovoru pro britský časopis Grazia.

Hudební hvězda také prozradila, že se chce za svého přítele Sama Coopera provdat. Jenže teď je příliš zaneprázdněná těhotenstvím i svým módním butikem Lucy in Disguise.

"Samozřejmě že se chci vdát, ale mít s někým dítě je mnohem důležitější. A my oba jsme opravdu nadšení. Původní myšlenka byla, že nejdřív uvedu do chodu svůj butik a potom otěhotním. Ale všechno to přišlo ve stejnou chvíli," zoufá si Lily Allen.