Případ Čejková se vrací k soudu

Spor o výživné se tak v polovině dubna s největší pravděpodobností ocitne opět u soudu. Během prvního kola žádala Čejková po svém manželovi výživné ve výši 150 000 Kč měsíčně na každé z jejich dětí, tedy pětiletého Alexe a tříletého Felixe.

Protistraně se však návrh nezamlouval. Soud tudíž případ odročil. Dřív než došlo k druhému jednání, však předložila Čejková manželovi návrh na řešení problému smírem. Známý golfista si dal čas na rozmyšlenou a nakonec řekl ne.

"Paní Čejková chtěla celkové vyrovnání, tedy nejdřív vyřešit rozdělení společného jmění manželů, a v té souvislosti vyřešit výživné. To, co po mém klientovi žádá, je ale nad jeho finanční možnosti, a to i v případě, že by jí dal všechno, co má," sdělil MF DNES Michael Pacovský. Jaké tedy byly požadavky Mirky Čejkové? Podle důvěrného zdroje chtěla po manželovi vilu v Horoměřicích, jejíž hodnota bez vnitřního vybavení činí 35 milionů korun, čtyři auta a další finanční částky v řádu milionů korun. Ty měl Čejka složit v bance ve prospěch dětí.

"Ti kluci se narodili tomuhle tátovi a mají právo na jeho životní úroveň," ospravedlňovala svůj požadavek. Ten je ovšem tak vysoký, že ho Čejka není schopen akceptovat, přestože se mu v golfu poslední dobou daří. "Nikdo nevidí, že má taky velké daně a režijní náklady a že musí myslet i na zadní kolečka, protože už zítra ho může štěstěna opustit," komentují situaci profesionální golfisté.

Čejka se tedy drží svého původního návrhu: platit dětem veškeré výdaje spojené s jejich školní i mimoškolní činností plus 10 000 Kč navíc každému z nich. Návrh na úpravu styku s dětmi podal poté, co neměl možnost se s nimi setkat. Neviděl je od listopadu loňského roku. Už při prvním stání se však do popředí dostala otázka výživného a u té taky zůstalo. Čejka v současné době hraje turnaj v USA, dál však financuje svoji rodinu. "Za první čtvrtletí zaplatil víc než 10 000 eur a samozřejmě bude platit dál každý měsíc," říká Pacovský.