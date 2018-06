Princi Andrewovi prý padla do oka modelka Caprice

Modelka Caprice, přítelkyně prince Andrewa, na titulní straně časopisu XL.

Podle deníku The Sun se Andrew s touto sedmadvacetiletou blondýnkou seznámil již před půl rokem a oba také spolu soukromě oslavili princovy nedávné 40. narozeniny.Princ byl velmi zklamán, že Caprice nemohla minulou sobotu přijít na oficiální oslavu jeho kulatých narozenin. Uspořádal proto soukromý večírek, na který přišla půvabná kalifornská modelka se svou přítelkyní. Andrew si zase pozval svého kamaráda.Caprice se dostavila v odvážných šatech, které zvýrazňovaly přednosti její postavy. Pohostinností prince Andrewa byla prý zcela unesena. "Choval se k ní jako k princezně," prozradila její přítelkyně.Pokrmy na večeři servírovali lokajové v livrejích, rozlévalo se špičkové šampaňské a vybraná vína. Nechyběly nádherné svícny, květiny, stříbrné příbory a porcelán s královským znakem. Po půl desáté večer už byli princ a modelka o samotě."Potom nevím, co se stalo. Mám však za to, že Caprice odcházela nad ránem," citoval deník vysoce postavený zdroj z královského dvora.Andrewovi, druhému synovi královny Alžběty a bývalému manželovi Sarah Fergusonové (známé pod přezdívkou Fergie), padla Caprice do oka před šesti měsíci na charitativní akci.Caprice loni udržovala známost se zpěvákem Rodem Stewartem (55), pak ho však opustila, aby se znovu nakrátko dala dohromady s kapitánem londýnského fotbalového klubu Arsenal Tonym Adamsem. Nedávno se podle deníku The Sun svěřila, že jí chybí sex a že zatím nepotkala svou největší lásku.Manželství Andrewa a Fergie skončilo rozvodem v roce 1996, ale udržují spolu velmi přátelské styky. Fergie uspořádala na počest životního jubilea svého bývalého manžela velkou rodinnou oslavu, nechali se spolu v sobotu vidět ve městě a média již spekulovala o "usmíření" obou bývalých partnerů.