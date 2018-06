Princezna ztloukla služebnou

Ostrá výměna slov, po níž následovaly rány a bezmocný křik oběti, však nenechaly obyvatele sousedního apartmá v hotelu Grand Cypress Resort poblíž Disneylandu v klidu. Přivolali proto místní policii.



Šerifovi muži na místě zjistili, že rozhořčená princezna shodila komornou ze schodů a navíc jí otloukala hlavu o zeď. Výsledek? Okamžitý převoz zraněné oběti do nemocnice a její několikadenní hospitalizace. Přestože se pachatelka zaštiťovala diplomatickou imunitou a požadovala neprodlené propuštění z vazby, orgány v trestním řízení byly neoblomné. Za popsané počínání totiž podle platných amerických zákonů viníkovi hrozí až patnáct let vězení.



Princeznu Buniah al Saúd tedy zřejmě čeká něco, čeho by se doma ani ve snu nenadála - kvůli napadení a zranění vlastní služebné bude muset předstoupit před americký soud.