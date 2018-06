Princezna ze mlejna míří do Ordinace, Andrea Černá si zahraje sestru

Od chvíle, kdy se Princezna ze mlejna poprvé objevila v kinech, uplynulo neuvěřitelných devatenáct let. O tolik let ostatně zestárla i její představitelka, herečka Andrea Černá, jež do pohádky nastupovala jako šestnáctiletá dívka.

Svůj současný nástup do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 vnímá jako příjemnou pracovní příležitost, byť se prý chvíli bude muset s novým prostředím seznamovat.

"Je to jako naskočit do rozjetého vlaku. Když jede, tak nestaví, nepřibržďuje. Mám místenku do kupé plného příjemných lidí a teprve se seznamuji s atmosférou. Jídelní vůz jsem ještě nestihla plně prozkoumat. Snad bude čas, když nejedu načerno," směje se Andrea Černá, jíž je práce zdravotní sestry poněkud vzdálená.

Herečka Andrea Černá

"K lékařům cítím velký respekt, snažím se jim nepřidělávat práci. Ač jsem v lékařské kariéře nepřekročila kurz mladého zdravotníka, tak lehce zvládám převazy, masáž zad a nohou."

A jak příchod nové zdravotní sestřičky zamíchá kartami v seriálu? "Helena přijala místo zdravotní sestry na pediatrii u doktora Šimona Žáčka, ale nejsem si jistá je-li vhodné prozradit více. Není to žádné tajemství, ale je to stejné, jako začít číst knížku tím, že si přečtete konec. Připravíme diváky o jejich objevování," uvedla Černá, jež se na obrazovce Novy objeví v úterním dílu.

Černou mohou diváci kromě seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 vidět v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla.