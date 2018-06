MÓDNÍ POLICIE: Princezna Večernice to nandala malé mořské víle i kočce

PŘÍPAD PRVNÍ: ZUZANA STIVÍNOVÁ

Zuzana má krásnou šíji, takže korzetový střih živůtku jí perfektně sedí. Stažené vlasy a absence šperků jsou vzhledem k divokému safari vzoru skvělou volbou (možná by se hodilo vlasy více vyčesat). Jasně rudý lak na nehtech a rtěnka tón v tónu umocňují slavnostní dojem. Šaty samy o sobě jsou poměrně zdobné, černá krajka hraje prim a safari potisky jsou ve světě módy stálicí, přesto bych se v případě Zuzany přikláněla k výběru nějakého jednoduššího modelu v jasných a sytých barvách, na tento styl si může klidně ještě pár let počkat.

PŘÍPAD DRUHÝ: SIMONA KRAINOVÁ

V róbě jako Večernice vzdala Simona hold značce, která večírek pořádala a překvapila tím většinu přítomných. Vzdušný model efektivně odhalil jen to nejnutnější, ale v případě tak krásné ženy s notnou dávkou sex-appealu je to i trochu škoda. Hvězdy vtipně doplnily střevíčky ve stylu notové osnovy a tmavý lak na nehty. Hodnotíme především nápad a odvahu, to se zkrátka cení a invence není na škodu.

PŘÍPAD TŘETÍ: VERONIKA MACHOVÁ

V záplavě modři, krajek a flitrů Veronika Machová "zazářila“. Až příliš okázalý šperk sice koresponduje s botami, ale toho třpytu, lesku a sexy prostřihů je na jeden outfit opravdu moc. Určitě bych zvolila jinou barvu psaníčka a rozhodně nekombinovala vysoký rozparek s maxi výstřihem. Prostě se tu potkalo moc dráždivých efektů najednou. Nutno podotknout, že Veroničina přirozená mladistvá krása a dokonalý make-up výsledný dojem přece jen trochu zjemní.