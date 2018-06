Monacká princezna Stéphanie: Nejsem ta, která se vyspí s každým

Monacká princezna Stéphanie momentálně po svém boku nemá žádného muže. Svoji pověst rebelky v minulosti častokrát potvrzovala milostnými románky. Nyní tvrdí, že ne všechno, co se o ní popsalo, byla pravda.

"Měla jsem mnohem víc přátelských než milostných vztahů. Mnozí nechtějí pochopit, že s muži se dá i kamarádit bez toho, abyste s nimi měli sex. Nešla jsem do postele s každým! Pokud se mi někdo líbí, jsem hodně impulsivní. Ale když se k někomu chovám mile, to neznamená, že s ním budu spát," prohlásila Stéphanie pro italský magazín A.

Pro princeznu je nyní nejdůležitější rodina. Role matky je pro ni nejhezčím povoláním na světě a na děti se může vždy spolehnout. Spousta přátel ji totiž zradila.

"Když si uvědomíte, že člověk vyhledává vaši společnost jen proto, že jste princezna, je to hrozné. Ve chvílích, kdy jsem byla slabá, se mohlo něco takového stát. Měla jsem období, kdy jsem byla velmi slabá, ale teď už nejsem," řekla princezna.

Otcem prvních dvou dětí princezny je osmačtyřicetiletý osobní strážce Daniel Ducruet. Vzít si ho mohla až v roce 1995, když už nyní dvacetiletý Louis a osmnáctiletá Pauline byli na světě. O rok později se manželé rozvedli. Zatímco nejstarší Louis by chtěl být fotbalistou, prostřední Pauline chce studovat.

Děti monacké princezny Stéphanie: Louis a Pauline Ducruetovi a Camille Gottliebová

V roce 1998 se princezně narodila dcera Camille, jejíž otcem byl další bodyguard, pětačtyřicetiletý Jean-Raymond Gottlieb. Nejmladší dcera monacké princezny prý ještě nemá jasno v tom, co by chtěla dělat, každou půl hodinu by byla ráda něčím jiným.

Stéphanie se v roce 2003 se provdala za o deset let mladšího akrobata a majitele cirkusu Adanse Lopez Perese. Druhé manželství však skončilo deset měsíců po svatbě.