Monacká princezna Stéphanie: Film o mé matce neměl nikdy vzniknout

"Tento film neměl nikdy vzniknout. V žádném případě se na něj nebudu dívat. Když děláte film, který je založený na historických faktech, měli byste se jich držet," řekla Stéphanie pro francouzský portál nicematin.com.

Autoři snímku v minulosti prohlásili, že cílem nebylo vyprávět o skutečné historii knížectví, ale s jistou fikcí zmapovat život Grace Kelly v určitém časovém úseku, a to v roce 1962, tedy šest let poté, co se provdala za knížete Rainiera. Tehdy už měla dvě děti.

Podle monackého knížete Alberta II. je jeho matka Grace Kelly ve filmu příliš glorifikována, zatímco jeho otec Rainier III. je vykreslený jako manipulátor.

Překvapivě se částečně na stranu knížecí rodiny postavila také Nicole Kidmanová, která ve filmu hraje právě kněžnu Grace.

"Vím, že se zlobí. Také bych se zlobila, kdyby to byla moje matka. Úkolem dětí je chránit rodiče. V tomto ohledu je chápu. Nemůžu říct nic jiného, než že k jejich matce cítím velký respekt a úctu," řekla Kidmanová pro list Daily Mail a zopakovala, že to nemá být životopisný snímek.

Film pod názvem Grace, kněžna monacká zahájí 14. května ve světové premiéře 67. ročník filmového festivalu v Cannes. Uveden bude v rámci oficiálního výběru, ale mimo soutěž, ve stejný den vstoupí do kin nejen ve Francii. V Česku a na Slovensku to bude 12. června.