V Dánsku jsem se cítila osaměle, přiznala korunní princezna Mary

Dánská princezna Mary, rozená Donaldsonová, pochází z Tasmánie. Kvůli lásce se přestěhovala, musela překonat jazykovou bariéru a opustit své blízké.

"Cítila jsem se osaměle. Nemohla jsem se vyjádřit tak, jak jsem chtěla. Nemohla jsem se jednoduše zapojit do rozhovoru a něco okomentovat. Také jsem nerozuměla všemu, co se řeklo. Bylo těžké přestěhovat se do nové země, naučit se nový jazyk a nemít u sebe každý den svou rodinu a přátele," prozradila princezna v rozhovoru pro australský magazín Women's Weekly.

"Byly chvíle, kdy jsem se cítila jako ryba, které vzali vodu," dodala.

Po deseti letech si ale na život v Dánsku zvykla. S princem Frederikem má čtyři děti. Sedmiletého Christiana, šestiletou Isabellu a dvouletá dvojčata Vincenta a Josephine.

Mary Donaldsonová při setkání s o čtyři roky starším Frederikem v roce 2000 netušila, že je princem. Představil se jí jako Fred z Dánska.

První dva roky vztah tajili a pak přišlo stěhování do Paříže a Kodaně. V říjnu 2003 královský dvůr oznámil zásnuby korunního prince Frederika a Mary, která opustila práci v reklamní agentuře. Svatba se konala 14. května 2004 v kostele Panny Marie v Kodani.