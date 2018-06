Princezna Mary chce být modelkou

Pod titulkem Dánská Mary se třiatřicetiletá fotogenická princezna původem z Austrálie zamýšlí i nad svým úspěchem průkopnice módních trendů mezi dánskými ženami.

"Vizuální dojmy jsou mimořádně silné. Měly bychom si proto dávat velký pozor a vždy myslet na to, že to, co vidíme, ne vždy odpovídá tomu, co dostaneme."

Mluvčí královského dvora označila neobvyklé aktivity jedné ze členek královské rodiny za "přirozené pokračování" princeznina patronátu nad dánskou módní branží.

V této funkci navštěvuje princezna Mary mnohé módní přehlídky v Kodani - podle názoru kritických Dánů snad až příliš mnohé.

Korunní princ Frederik si Mary Donaldsonovou, právničku a rodačku z Tasmánie, vzal v květnu loňského roku.

Frederik je starším synem dánské královny Margrethe II. Jeho o rok mladší bratr Joachim se v roce 1995 oženil s hongkongskou Číňankou "neurozeného" původu, nynější princeznou Alexandrou, s níž má dva syny.