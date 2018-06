Princezna málem přišla o řidičák

Královnina dcera, britská princezna Anna, dostala pokutu za rychlou jízdu. Čtyři sta liber, v přepočtu asi 22 tisíc českých korun, musí zaplatit za to, že ve svém autě překročila téměř o čtyřicet kilometrů v hodině povolenou rychlost. Do řidičského průkazu dostala navíc pět trestných bodů. Pokud by přišla o všech dvanáct, policie by jí řidičák odebrala.