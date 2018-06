Princezna Madeleine je v průšvihu

Samozřejmě, k velké radosti lovců senzačních snímků, kterým se královského benjamínka podařilo zachytit v poněkud delikátních situacích. To však nebylo hlavní příčinou, proč se musela modrooká plavovláska urychleně vrátit domů. Příkaz přišel až ve chvíli, kdy se provalila drogová aféra britského prince Harryho.



Jako každá matka i švédská královna usiluje o to, aby pověst jejího dítěte nedoznala úhony. Proto hodlá dceru poslat až za oceán. Ostatně, pobyt na vysoké škole ve Spojených státech přinesl kýžený efekt už v případě korunní princezny Victorie, která se při něm zbavila dlouhotrvajících žaludečních obtíží.



Madeleine se ale bouří. Zejména kvůli tomu, že ji Velká louže oddělí od milovaného britského prince Williama. Královna Silvia však nezná slitování. Nic zřejmě nezmohou ani přímluvy otce Carla Gustafa, který na svého nejmilovanějšího potomka nedá nikdy dopustit. Proslýchá se, že Madeleinin přesun za moře má ještě další příčinu: matka údajně počítá s tím, že napravená dcera najde časem zalíbení ve španělském následníkovi trůnu Felipovi. A to by prý byl muž podle jejího gusta.