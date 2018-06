Už bychom chtěli děti, říká manžel švédské princezny měsíc po svatbě

"Jsme oba velmi rodinně založení a pomalu bychom chtěli, pokud nám to bude umožněno, samozřejmě také děti," řekl O'Neill pro švédský list Svenska Dagbladet.

"Ale teď si užíváme hlavně to, že jsme se vzali," dodala princezna Madeleine.

Líbánky novomanželé strávili na Seychelách (více zde). Pár zatím žije v New Yorku, ale do budoucna nevylučuje stěhování do Evropy.

Princezna s manželem prozradili, že mezi sebou mluví hlavně anglicky. Ale když jsou v USA a nechtějí, aby jim někdo rozuměl, přejdou na němčinu. O'Neill mluví německy plynně, jelikož jeho matka je Rakušanka. Také pro Madeleine to není úplně cizí jazyk. Její matka královna Silvia je totiž původem z německého Heidelbergu.

"Mým cílem je naučit se švédsky. Chodím na lekce švédštiny v New Yorku a doma mám také nějaké CD. Když někdy Madeleine přijde domů, ptá se, co to proboha dělám," dodal bankéř, který se ještě před královskou svatbou vzdal titulu (více zde).

Svatba švédské princezny s Američanem