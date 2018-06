Harry s Williamem dvacet let po smrti matky odhalí v Londýně její sochu

„Myslíme si, že po dvaceti letech od smrti naší matky je na čase si připomenout její dobrý vliv na Spojené království. A vyjádřit to tím, že bude mít svou sochu trvale umístěnou v zahradách Kensingtonského paláce,“ sdělil princ William v oficiálním vyjádření.

„Naše matka se dotkla mnoha životů. Doufáme, že socha ukáže všem návštěvníkům Kensingtonského paláce, jaká doopravdy byla a jaké dědictví po sobě zanechala,“ pokračoval.

Peníze na výrobu sochy princové sháněli sami a přispěli i ze svých peněženek.

Zatím není jasné, kdy přesně bude socha odhalena, ale královská rodina doufá, že se to podaří nejpozději do konce roku 2017. Původní plán byl, že bude socha odhalena v srpnu, kdy to bude přesně dvacet let od tragické nehody, ale to se zřejmě nestihne.

„Každý den na naši matku myslí mnoho lidí na celém světě a není den, kdy bychom si na ni nevzpomněli i my dva. Naše vzpomínky budou vytesány do kamene a zůstanou navěky,“ doplnil princ Harry, který prý s bratrem o soše diskutoval dlouhou dobu. Chtěli ale počkat na chvíli, kdy bude nejvhodnější ji odhalit. Dvacet let od úmrtí matky považují za tu správnou dobu.

Princezna Diana tragicky zahynula při dopravní nehodě v srpnu roku 1997. Limuzína, ve které jela se svým milencem Dodim al Fayedem, narazila do jednoho z pilířů v pařížském tunelu.