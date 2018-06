Princezna Diana šla randit pod kožichem nahá

Princezna Diana

Čtyřiačtyřicetiletý Burrell také policii informoval, že princezna občas dávala prostitutkám kolem londýnského nádraží Paddington nějaké peníze, aby jim pomohla.The Sun se ve svém článku opírá o devětatřicetistránkové prohlášení, které vyšetřovatelé s Burrellem sepsali a z něhož vyplývá komorníkova loajalita vůči jeho dlouholeté zaměstnavatelce i úzký přátelský vztah, který oba pojil.Burrell popsal, jak dokázal "zaranžovat schůzky princezny a jejích mužských přátel" tak, aby o tom ostraha objektu neměla ani tušení. Tvrdil, že jedním z nočních návštěvníků byl i známý kardiochirurg Hasnant Khan a že princezna usilovala o to, aby si ji vzal."Požádala mě, abych prozkoumal u (katolického duchovního) Otce Tonyho, zda by mohli být tajně sezdáni. Musel jsem jí říct, že to není možné," cituje deník z Burrellovy výpovědi.Komorník také odhalil, že jednou vyrazila Diana na dostaveníčko s Khanem zahalená pouze do kožichu - pak už měla jen diamantové náušnice. Burrell prý často vozil princeznu za prostitutkami do oblasti Paddingtonského nádraží: "Dávala jim peníze, hlavně když byla zima a mokro, a nabádala je, aby šli domů".Jednou dala Diana prostitutce peníze na kabát, pak ale zjistila, že částka skončilaněkde jinde a zjevně ji to velmi mrzelo. Další britský list The Daily Mirror dnes oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Burrellem dohodu o publikování celého seriálu.Další noviny napsaly, že Mirror za to někdejšímu komorníkovi zaplatil 400.000 liber, v přepočtu tedy asi 20 miliónů korun. Burrell kromě toho prý podepsal spolupráci s televizní stanicí Independent Television na rozhovor, a to za 100.000 liber.