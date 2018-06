Jsem upřímně přesvědčen, že kdyby byli naživu, žili by jako manželé, řekl Gelli. Diana byla tak šťastná a tak zamilovaná a těšila se na budoucnost. Několik dnů před smrtí mu princezna telefonovala a sdělila mu, že po návratu pro něj bude mít "dobrou zprávu". Zároveň ho pozvala na návštěvu do Kensingtonského paláce.Nikdy jsem se nedozvěděl, jaká dobrá zpráva to měla být. Ale po tom všem, co mi prozradila předtím o jejich vztahu, si dokážu představit jedině to, že mi chtěla oznámit své zasnoubení s Dodim, uvedl Gelli.