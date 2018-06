Princezna Diana míří do komiksů

"Je to odporné," tvrdí mluvčí panovnického dvora, "takhle zneužívat popularitu a životní tragedii oblíbené princezny a udělat si z ní zdroj příjmů."



Iniciátoři pětidílného projektu nicméně na své představě trvají: "Přestože lady Diana spočívá v hrobě, svou obdivuhodnou moc nad lidmi neztratila."



A to ji podle mínění textaře Petera Milligana oprávněně řadí mezi bytosti s nadpřirozenými schopnostmi, které i v podobě mutantů pomáhají lidstvu.



Proto by mezi nimi neměla chybět. Do supertýmu, který vlastně paroduje současné bažení po světské slávě a odmítá fandit pokleslé masové kultuře, prý zcela logicky patří!

Myšlenka o zviditelnění blahodárného působení ženy, jež si už za svého života vysloužila přívlastek královna lidských srdcí, je jistě dojemná a přesvědčivá. Nicméně se vkrádá domněnka, zda si v tomto projektu především nezahrálo důležitou roli poslední dobrodružství britského agenta 007 Jamese Bonda, které slavilo úspěch na plátnech kin pod názvem Die Another Day (česky Dnes neumírej), jehož titul se dá s vypuštěním jediné samohlásky hbitě změnit na Di Another Day, pod nímž se má kreslená pentalogie objevit.