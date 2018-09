Zemřel milenec princezny Diany. Do paláce ho pašovala v kufru auta

Princezna Diana si s Hoarem, který byl rodinným přítelem, začala v roce 1992 po rozchodu s princem Charlesem. Matka princů Williama (36) a Harryho (33) našla v Oliverově náručí útěchu poté, co jí v březnu 1992 zemřel otec hrabě Spencer.



Otec tří dětí Hoare podváděl s princeznou Dianou vlastní manželku s podobným jménem - Diane. Podle deníku The Mail skonal obchodník minulý týden na následky rakoviny.

Poměr s princeznou Dianou udržoval Hoare několik měsíců. Diana ho údajně pašovala do Kensingtonského paláce v kufru auta. Bodyguardi ho jednou dokonce v noci nachytali nahého v zahradě s doutníkem, když se schovával za obřím květináčem.

Hoareho manželka zjistila, co se děje, a začala hrozit rozvodem. Hoare se poté v roce 1993 s princeznou rozešel. Diana to prý nezvládla a dlouho jeho dům bombardovala telefonáty, což prý vyústilo v policejní vyšetřování. „Ano, volala jsem mu několikrát v rozmezí šesti až devíti měsíců, ale určitě ne nijak posedle, to ne,“ přiznala kdysi Diana v rozhovoru pro magazín Panorama.