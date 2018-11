Fergusonová: Princezna Diana by byla na Meghan a Kate pyšná

Princezna Diana neměla nikdy příležitost seznámit se s ženami, které si její synové vybrali za manželky. Sarah Fergusonová, která byla jednou z nejbližších princezniných přátel, si je však jistá, že Diana by dnes byla na své syny, jejich ženy a společnou práci velice pyšná.



„Kdyby byla Diana ještě na světě, užila by si dokonale každý moment svateb svých synů Williama i Harryho. Byla by opravdu pyšná na to, jací muži se z nich stali a jak se jim v životě daří,“ řekla Fergusonová v pořadu Good Morning Britain.

Stejně nadšená by prý princezna Diana byla i z výběru obou synů, co se týká jejich manželek. „Jsem si jistá, že by byla hrdá i na Meghan a Kate. Nejspíš by je objala a řekla by ‚Být součástí královské rodiny vůbec není snadné. Ale vedete si opravdu dobře‘,“ myslí si Fergusonová.

Bývalá manželka prince Andrewa a matka princezen Eugenie a Beatrice dodala, že přítelkyně, jako byla Diana, jí v životě stále velice chybí. Zvláště prý ráda vzpomíná na to, jak moc uměla princezna s každým soucítit a za každé situace dokázala Fergusonovou rozesmát jako nikdo jiný.

I když se vévodkyně z Yorku neúčastnila v roce 2011 svatby Williama a Kate a místo toho si užívala na dovolené v Thajsku, na svatbě prince Harryho a Meghan letos v květnu již kvůli Harrymu byla. A to i přesto, že si to Buckinghamský palác údajně vysloveně nepřál. Harry si její účast však nakonec prosadil u své babičky, i když přijela separátně a ne s ostatními členy rodiny.

Návštěvníci svatby z řad veřejnosti ji přivítali nadšeně, což ji samotnou překvapilo. „Bylo to neuvěřitelné. Koukala jsem se kolem sebe a říkala jsem si ‚Vážně všichni volají mé jméno?‘ Před příjezdem na svatbu jsem byla z mnoha důvodů velmi nervózní. Ale na místě jsem pak cítila obrovskou podporu davu. Moc mě to v tu chvíli potěšilo,“ vzpomíná Fergusonová na svatební den Harryho a Meghan.

Sarah Fergusonová s princeznou Dianou

To, že se nakonec mohla objevit mezi svatebními hosty, je podle vévodkyně skutečně zásluha samotné královny Alžběty II., babičky prince Harryho a Williama.



„Její královská výsost je úžasná dáma. Ikona celé země a jedna z nejlepších lidí, které jsem v životě měla šanci poznat. Jde všem příkladem. To, že mě nakonec přidala na seznam hostů, bylo nádherné gesto. Její královská výsost mě zná z dob, kdy mi bylo teprve deset let a byla jsem ještě malá holka. Nemohu slovy vyjádřit, jak moc pro mě znamená její důvěra,“ dodala vévodkyně z Yorku na adresu královny.