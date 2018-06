Princezna Diana se chtěla kvůli milenci přestěhovat do Pákistánu

"Chtěla vědět, jak těžké pro mě bylo, abych se přizpůsobila životu v Pákistánu," řekla Khanová v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Spisovatelka byla v té době provdaná za Khanova vzdáleného bratrance Imrana. Diana byla do Hasnata zamilovaná a chtěla si ho vzít i za cenu, že by se musela přestěhovat do cizí země.

"Přijela mě dvakrát navštívit do Pákistánu, aby pomohla získat prostředky pro Imranovu nemocnici, ale v obou případech se také tajně potkala s jeho rodinou, aby projednala možnost sňatku s Hasnatem," prozradila Jemima.

I přes svůj aristokratický původ a skutečnost, že byla matkou následníka britského trůnu, Diana by pravděpodobně nikdy nedostala souhlas od Hasnatovy matky. Podle Khanové je svatba syna s Angličankou noční můrou každé pákistánské matky.

"Pošlete svého syna, aby studoval v Anglii, a on se vrátí s anglickou nevěstou. Toho se všechny obávají," dodala.

Důvodem rozchodu princezny Diany a Hasnata Khana prý byla její velká publicita.

"Hasnat byl slušný, soukromí si cenící muž z tradiční, konzervativní pákistánské rodiny, bál se, jak to bude fungovat. Nenáviděl představu, že bude do konce života pod dohledem médií," míní Khanová.

Princezna Diana s Khanem chodila v letech 1995 až 1997. Podle některých chirurgových známých si pak princezna začala s Dodim Al-Fayedem jen proto, aby Hasnat žárlil. Byl prý láskou jejího života. Jejich vztah popisuje také nový film o životě princezny Diany, který přichází do kin (více o filmu zde).