Princezna Diana byla ženou mnoha tváří

Diana si prý tehdy předsevzala, že její manželství bude šťastnější. Už v mládí se znala s královskou rodinou, neměla však prý ráda strohou atmosféru královského sídla. Ve škole nikdy nijak neexcelovala, opustila ji bez zkoušek a pracovala pak jako vychovatelka a učitelka v mateřské školce.

Její starší sestra Sarah byla jednou z řady přítelkyň britského následníka trůnu prince Charlese. Ten se ale časem začal zajímat o tehdy šestnáctiletou roztomilou Dianu. Když třicátník Charles představil později světu svou devatenáctiletou snoubenku, všechny okouzlila Dianina krása a nevinnost. Výběr nevěsty odsouhlasila i Charlesova věrná přítelkyně Camilla Parkerová Bowlesová. V únoru 1981 Charles požádal Dianu o ruku.

Těsně před svatbou prý ale našla budoucí nevěsta u Charlese náramek s iniciálami F a G jako Fred a Gladys, jak si důvěrně říkali Charles a Camilla. Nicméně 29. července 1981 na 600 milionů dychtivých diváků po celém světě sledovalo s dojetím pohádkovou svatbu Charlese a Diany v katedrále svatého Pavla. Podle některých kráčela Diana chrámovou lodí jako jehně na porážku, s vědomím, že jejím hlavním úkolem je darovat monarchii dědice trůnu.

Jiní tvrdí, že ani lady Macbeth by neusilovala o trůn více než mladičká lady Spencerová. Necelý rok po svatbě - 21. června 1982 - se narodil první syn William. Když v roce 1984 přišel na svět druhý syn Harry, zely už v manželství prince a princezny z Walesu trhliny. Z plaché dívenky se rychle stala slavná osobnost první velikosti. Byla to ona, nikoli následník trůnu, kdo sklízel na cestách po světě neskonalý obdiv.

Dokázala upoutat větší davy než hollywoodské hvězdy. Ráda se stavěla na odiv a nacházela potěšení v tom, když se objevovala na titulních stranách. Pro svou fotogeničnost, usměvavost a půvab získala obrovskou oblibu. Sláva ji opojila jako droga. Postupem času se mezi manželi začal projevovat nejen velký věkový rozdíl, ale i naprosto rozdílné zájmy a způsob života.

Charles miluje venkov, zahradničení, koně, pólo, architekturu a malování. Dianu spíš zajímalo město, tanec, zábava, drahé šaty. Útočiště před problémy manželství našel Charles u své oddané staré přítelkyně Camilly Parkerové Bowlesové. Avšak Diana se odmítala smířit s tím, že je údělem královské manželky mhouřit oči nad zálety chotě.

Tak jako to musela dělat třeba manželka Eduarda VII. Alexandra kvůli králově milence Alici Keppelové, jejíž prapravnučka Camilla se stala milenkou Charlese. Diana žila ve stresu, trpěla bulimií a pokusila se prý i o sebevraždu. Nakonec sama měla - jak se přiznala ve svém televizním rozhovoru v roce 1995 - milostné románky, nejvážnější z nich byl zřejmě s důstojníkem Jamesem Hewittem.

Hledala si také svou roli, v níž by se mohla uplatnit nejen jako ozdoba následníka trůnu. Proslula především svým upřímným soucitem s nemocnými a postiženými, jako utěšitelka a patronka mnoha charitativních organizací.

V roce 1992 se princ a princezna z Walesu rozhodli žít odděleně. Po dlouhých tahanicích a praní špinavého prádla v bulvárním tisku pak v roce 1996, necelé tři týdny před 15. výročím své svatby, oznámili rozvod. V bitvě o syny, titul i majetek neváhala Diana využít média, která dokázala do značné míry zmanipulovat ve svůj prospěch. Tisk vytvořil kult Diany jako mučednice trpící pletichami nepřátelského královského dvora i Diany jako módní ikony a elegantní manekýny předvádějící modely slavných návrhářů.



Na jedné straně jí paparazziové ztrpčovali život a pronásledovali až do poslední chvíle života, na druhé straně Diana bez zájmu médií nedokázala žít. Byla to líbezná "lidová princezna", která trpěla, protože si vzala cynického starého mládence a s ním i nepřátelský, zkostnatělý dvůr? Anebo nervově labilní prohnaná pletichářka, která se nejprve vetřela do Buckinghamského paláce a zničila manželství následníka trůnu?

Byla to mučednice a světice, nebo rozmazlená naivka, která si nevěděla rady sama se sebou? Byla Diana tak nebezpečná pro vládu svou snahou bojovat proti minám, nebo pro dvůr svým vztahem k Dodimu Al Fayedovi, že musela zahynout v troskách automobilu v pařížském tunelu? Anebo to byla skutečně nešťastná, tragická nehoda, co ukončilo život princezny z Walesu? Otázky kolem této kontroverzní osobnosti zřejmě jen tak neutichnou.