Porod prince Williama vyvolali kvůli novinářům, přiznala Diana před lety

"Museli porod vyvolat, protože jsem dále nemohla zvládnout tlak novinářů, začínalo to být nesnesitelné. Bylo to, jako by mě všichni každý den sledovali," řekla později princezna Diana svému důvěrníkovi, novináři Andrewovi Mortonovi.

Princ William se narodil 21. června 1982. Termín prý přizpůsobili jeho otci, princi Charlesovi.

"Když se měl narodit, museli jsme v diáři najít datum, aby se nekrylo s jeho pólem. Chtěli císařský řez, ale nikdo mi to neřekl, až později," přiznala Diana na nahrávkách, podle nichž Morton v roce 1992 napsal knihu Diana: Její pravdivý příběh.

Čekající Káťa a žertíky

Přestože královský palác oznámil termín porodu Kate na polovinu července, některá média spekulují o pozdějším, dokonce až srpnovém termínu. Novináři však už tři týdny hlídají před nemocnicí, kde má manželka prince Williama rodit. Britská média oprášila její přezdívku "Waity Katie" (čekající Káťa). Nejdřív ji měla v souvislosti s čekáním na zásnuby s princem, nyní kvůli porodu.

Narození královského dědice láká i nejrůznější exoty. Před kamerami se objevilo třeba pět těhotných žen s maskou Kate na obličejích, které pózovaly na schodech nemocnice (více o krácení dlouhé chvíle zde).

Žertík listu The Sun s dvojníky prince Williama a těhotné Kate před nemocnicí, kde se narodí následník trůnu. (20. července 2013)

Nejprodávanější britský bulvární list The Sun připravil v pátek vlastní žertík, kdy před nemocnici poslal dvě osoby podobné Williamovi a Kate, kde je uvítalo frenetické cvakání spouští fotoaparátů, jen aby se ukázalo, že to byli najatí herci v tričkách s logem listu The Sun.

List The Daily Mail přispěchal s článkem, v němž radí, jak by Kate mohla to dlouhé čekání urychlit. Jeho tipy, jak dítěti pomoct k rychlejšímu příchodu na svět, zahrnují poobědvat kari, vypít tonik, podstoupit akupunkturu, kleknout si na všechny čtyři, třeba při mytí podlahy, nebo cucat lékořici.

Vzhledem k tomu, že očekávaný potomek bude první, který se narodí do éry sociálních sítí, nepřekvapí existence mnoha účtů na Twitteru, které jsou zasvěceny novinkám kolem porodu. Většinou ovšem přinášejí maximálně zprávy typu: "Žádné královské miminko? Ne, zatím ne."

Jiní uživatelé Twitteru vyjadřují nastávající matce sympatie, protože přítomnost kamer namířených na nemocnici v ní musí vyvolávat pocit, jako by byla "panda rodící v zoo". A chybět nemohou ani vtípky na neustále posouvaný termín porodu. "Královské dítě stále není v dohledu," napsal na Twitteru jeden z uživatelů. "Člověk začíná mít pocit, že ho doručuje britská královská pošta."