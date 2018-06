Princezna Diana a John Lennon patří mezi nejvýznamnější Brity všech dob

"Myslím, že žebříček horních deseti je skutečně zajímavý mix soutěžících," říká podniková ekonomka BBC2 Jane Rootová. " Je to vážně překvapující."



Na prvních třech místech se umístili vesměs Britové 20. století: Diana, princezna z Wallesu, Beatl John Lennon a bývalý ministerský předseda Winston Churchill.



Dále figurovali spisovatel William Shakespeare, vědec Charles Darwin a Isaak Newton. Královna Alžběta I. skončila ve stínu princezny Diany.



K vítězství "lady Di" se připojuje i další zajímavá okolnost: Její syn, princ William totiž dostane ke svým jedenadvacátým narozeninám, které připadají na 21. červen příštího roku, opravdu zvláštní dárek. Do prodeje přijde poštovní známka s jeho portrétem. Její hodnota bude 25 pencí, uvedl internetový magazín Hello.



Podoba známky doposud nebyla navržena, ale jedno je jisté: stejně jako ostatní známky vydávané na počest královské rodiny podléhá i ta Williamova osobnímu schválení královny.



Přestože vydání ceniny je mimořádnou událostí, nebude to poprvé, co se Williamova tvář objeví na poštovní známce. V roce 2000 figuroval princ na známce vydané v souvislosti s oslavami 100. narozenin královny matky.