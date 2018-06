Princezna Caroline už touží po klidu

Nejstarší dcera Caroline, jež po smrti bývalé herečky Grace Kellyové (byla manželkou monackého knížete Rainiera) převzala většinu reprezentačních povinností, zahájila svou manželskou kariéru sňatkem s francouzským bankéřem a playboyem Philipem Junotem. Svazek měl velmi bouřlivý průběh a vydržel pouhých 27 měsíců. Naštěstí z něj nevzešli potomci. Caroline, která byla jako teenager pro rodiče doslova postrachem, se pak po několika aférkách rozhodla pro italského průmyslníka Stefana Casiraghiho.



Jisté problémy nastaly sice už při sňatku, protože Monako je striktně katolickou zemí a před oltářem mohli být Caroline a Stefano spojeni až po udělení papežského dispensu. Manželství nicméně bylo harmonické: Caroline se zklidnila, začala reprezentovat knížectví a porodila Casiraghimu tři děti.



Bulvární tisk v té době neměl v jejím případě žádné náměty: mnohem zajímavější pro něj byla Rainierova mladší dcera Stephanie, jež zažívala jednu aférku za druhou.



Ale také v Carolinině druhém manželství jako by se potvrdila předpověď čarodějnice: Casiraghi sice neholdoval žádným neřestem, ale potrpěl si na závody lodí. Ve svém speciálně vybudovaném katamaránu se v roce 1990 zabil. Caroline nesla jeho smrt těžce: se svými třemi dětmi se odstěhovala do francouzské vsi Saint-Remy-de-Provence vzdálené 250 kilometrů od Monaka. „Z osobních důvodů se chtěla vzdálit od drbů Monaka,“ vysvětlil tehdy její bratr princ Albert časopisu Time.



Reprezentační povinnosti první dámy sice vykonávala kdykoli, kdy to bylo potřeba, osobní život však zřejmě nebyl nejšťastnější. Dva roky po Casiraghiho smrti navázala vztah s dalším playboyem, francouzským hercem Vincentem Lindonem, který po pětiletém trvání skončil. Caroline poté přišla o vlasy. Podle oficiálního zdůvodnění šlo o lehký kožní problém, podle bulvárního tisku mohlo být příčinou cokoli - od léčby rakoviny až po těžký emoční stres.



To už jí táhlo na čtyřicítku a u snahy nezavdat bulváru žádný námět už setrvala. Když se časopis Bunte pokusil zvýšit si náklad zveřejněním údajného exkluzivního interview s princeznou, která rozhovory ze zásady neposkytovala, obrátila se Caroline až k německému Ústavnímu soudu. Týdeník byl nakonec nucen přiznat, že si rozhovor vymyslel. Caroline nicméně trvalo čtyři roky, než si rozsudek s příslušným odškodněním vymohla.



V roce 1997 se pak konečně provdala úměrně svému původu: za prince Ernsta Augusta z Hannoveru. Ten se předtím rozvedl s Chantal Hochuliovou, takto dědičkou výrobce čokolády. Má dvě dospělé děti, je spřízněn s britskou královskou rodinou a kvůli tomu, že se oženil s katoličkou, se musel vzdát své pozice případného - byť teoretického - dědice anglického trůnu. Z manželství s Caroline vzešel nicméně další potomek, dcerka Alexandra, kterou Caroline povila v roce 1997.



Ve světle ramp však zůstává především Carolinin nejstarší syn, Andrea Alberto Pierre Casiraghi, který se narodil v roce 1984. V posledních letech se Andreovi dostává stejné pozornosti, jaká se kdysi soustřeďovala na jeho matku v mládí: nedávno ho americký časopis People zařadil mezi padesát nejkrásnějších lidí světa.

Podobně jako jeho otec a strýc, nevyhýbá se ani sportům: potrpí si na fotbal a přespolní běh a s oblibou se řítí malebnými uličkami Monaka na motocyklu, který mu ke třináctým narozeninám daroval nevlastní otec.



Paparazziům, kteří o něj jeví stejně živý zájem jako o obě jeho tety, se ho podařilo zachytit při kouření. Fotografie pochopitelně okamžitě obletěly celý svět, v monacké královské rodině však celý incident prošel bez rozruchu: kouří totiž i Andreova matka, teta Stephanie i jeho nevlastní otec. S tím prý Andrea vychází naštěstí velmi dobře. A navzdory skutečnosti, že nemá žádné šlechtické tituly, je třetí v pořadí na nástup na monacký trůn.



Prvním aspirantem před ním je jeho strýc, princ Albert, který je však ve svých více než čtyřiceti letech svobodný a musí se potýkat s pověstmi o tom, že je homosexuál. Na to, aby se Andrea mohl stát Rainierovým nástupcem, by chlapce označovaného za jednoho z nejkrásnějších královských dětí světa - musel současný monacký kníže adoptovat a Andrea by musel přijmout příjmení Grimaldi.



Jeho následnictví si nicméně údajně přála už zesnulá kněžna Grace - i když byla matkou současného logického následníka Alberta. Kníže Rainier navzdory tomu, že je v poslední době stále častěji nemocný, zjevně nijak zvlášť nespěchá s předáním trůnu korunnímu princi Albertovi. Je tedy možné, že se monacká monarchie bude ubírat podobnou cestou jako monarchie britská - kde se hovoří o tom, že nástupcem královny Alžběty II. nebude princ Charles, ale jeho syn William...