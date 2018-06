Princezna Caroline nežije v pohádce

Přesně před pětačtyřiceti lety, 23. ledna 1957, oslavovalo malé knížectví narození Caroline Louisy Marguerity Grimaldiové, prvního potomka knížete Rainiera III. a bývalé americké herečky Grace Kellyové. Dvorní fotograf Howell Conant byl nadšen: "Caroline se už v plenkách může chlubit svůdnou krásou. Je to koktejl z divočiny a klasiky." Malá princezna sabotovala s radostí dvorní protokol, kde jen mohla.Její mladší sestra Stéphanie jí dala brzy přezdívku po jedné komické figurce - Hrozný Max.Již v sedmnácti si užívala bouřlivého nočního života pod Eiffelovkou a v devatenácti se jako studentka psychologie a filozofie na Sorbonně bezhlavě zamilovala do Phillipa Junota, o sedmnáct let staršího pařížského playboye, za kterého se provdala. Nerovný svazek, který působil knížecím rodičům mnoho vrásek, však vydržel jen dva roky.Ani další události v životě Caroline nepřipomínají idylický život pohádkové princezny. V roce 1982 jí při automobilové nehodě zemřela matka, kněžna Grace.Rok po její smrti se Caroline vdala za italského průmyslníka a milovníka rychlé jízdy Stefana Casiraghiho. Manželství, ze kterého vzešly děti A n d r é , Pierre a Charlotta, by z ř e j m ě šťastně pokračovalo dodnes, nebýt smrtelné nehody Casiraghiho při závodě motorových člunů v roce 1990.Jeho smrt způsobila vážné komplikace, neboť církev dlouho nechtěla uznat pravoplatnost rozvodu a druhého sňatku. Až do roku 1993 proto byly jejich děti včetně možného následníka trůnu Andrého nelegitimní, bez nároku na knížecí titul.V den svých 42.narozenin se Caroline vdala potřetí. Jejím vyvoleným se stal princ Ernst August von Hannover, pravnuk německého císaře Viléma II., známý rváč a nepřítel novinářů. V roce 1999 se jim narodila dcera Alexandra.Důvody p r i n c o v y nenávisti k tisku jsou zřejmé. On i jeho žena jsou žurnalisty neustále pronásledováni, což při vznětlivé povaze německého šlechtice bývá nebezpečné.Přestože novináři museli nejednou za článek či fotografii podstoupit i fyzické újmy, sledují prominentní dvojici doslova na každém kroku.Nedávno německého prince rozpálili do ruda informací, že se při návštěvě světové výstavy Expo 2000 v Hannoveru vymočil na turecký pavilon. Prohřešek, jejž aristokrat zprvu popíral, pobavil celý svět s výjimkou Turků, kteří se cítili pohoršeni, a princ se musel veřejně omluvit.Zatímco manžel bojuje s novináři převážně pěstmi, Caroline zvolila bezpečnější a pro dámu vhodnější taktiku - soudní procesy. Jen ve Francii vysoudila v letech 1999 a 2000 na obrázkových týdenících 3,5 milionu franků, to je přes 17 milionů korun.Ve výši odškodného ji předčila pouze její sestra Stéphanie.Tragickou smrtí své matky se z Caroline stala první dáma monackého knížectví, protože její bratr a následník Albert je dosud svobodný. Šeptá se dokonce, že by stárnoucí kníže Rainier nejraději jednou předal panování v Monaku právě jí.