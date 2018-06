Princezna Beatrice: Dyslexie pro mě byla výzva, pomohl mi Harry Potter

"Když vyšla druhá kniha, nemohla jsem ji odložil. Nyní čtu mnohem rychleji a lépe a studovala jsem historii na univerzitě, což zahrnovalo spoustu čtení," řekla podle magazínu Hello! princezna Beatrice studentům Bolingbroke Academy.

Princezně diagnostikovali dyslexii, když jí bylo 7 let. Škola pro ni byla boj a zároveň výzva. "Když jsem začala chodit do školy, pravopis a čtení bylo něco, co jsem nedokázala pochopit," přiznala vnučka britské panovnice.

Dyslexie podle princezny není důvodem, aby se lidé vymlouvali, že nemůžou nic dělat. "Je to příležitost a možnost učit se jinak. Máte kouzelné mozky, které prostě pracují jinak. Nemějte pocit, že by vám to mělo v něčem bránit," dodala sestřenice prince Williama.

Dyslexie je vývojová porucha čtení, v České republice jí trpí podle odhadů od 1 do 2 % dětí. V literatuře se shodně uvádí vyšší výskyt dyslexií u chlapců než u dívek.

Mezi slavné dyslektiky patří herci Keira Knightley, Orlando Bloom nebo Tom Cruise, ale také umělci Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, vynálezci Alexander Graham Bell, Albert Einstein nebo politik Winston Churchill a spisovatelé Agatha Christie a Hans Christian Andersen.